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"Брюгге"- "Динамо": стрим матча Лиги Европы

25 февраля, 19:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевлянам нужно выигрывать или сыграть в результативную ничью

Сегодня в Брюгге пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Местный "Брюгге" на стадионе "Ян Брейдел" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 22:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийный онлайн матча "Брюгге" – "Динамо" с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

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Кроме этого, мы проведем стрим о матче "Брюгге" – "Динамо" на нашем канале в Youtube.

В первой встрече неделю назад в Киеве была зафиксирована ничья 1:1 – на гол Виталия Буяльского бельгийцы ответили точным ударом Брэндона Мехеле.

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Для выхода в следующий раунд "Динамо" нужно побеждать с любым счетом или играть в ничью со счетом 2:2 и более. Если же основное время завершится ничьей 1:1, то будет дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

На победу "Брюгге" в основное время установлен коэффициент 2.09, на ничью – 3.40, на победу "Динамо" – 3.80. Что касается котировок на выход в 1/8 Лиги Европы с учетом возможных допвремени и пенальти, то на проход "Брюгге" дают коэффициент – 1.56, на успех "Динамо" – 2.57.

Матч "Брюгге" – "Динамо" в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол-2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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онлайн Лига Европы Динамо Киев Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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