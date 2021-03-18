Блондинка з м'ячиками: наречена футболіста знялася в ефектній фотосесії

Наречена захисника донецького "Шахтаря" і збірної України Валерія Бондаря Даша Савіна вирішила оригінально підтримати українські клуби в сьогоднішніх матчах Ліги Європи і провела ефектну фотосесію в оранжево-синіх кольорах. Компанію красуні склали футбольні м'ячі.

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"Здогадатися нескладно, чому у мене сьогодні такі переваги у кольорі. Адже сьогодні ЛЄ! І наші українські команди будуть битися до кінця, в цьому я впевнена! Буду вболівати за них!", – прокоментувала Даша свої фото в Instagram.