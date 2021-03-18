"Моя любов!" Циганков показав "гарячі" фото зі своєю дівчиною

У коханої лідера "Динамо" – день народження. Фанати підказали гравцеві, який подарунок він має зробити дівчині

Найкращий футболіст чемпіонату України вінгер "Динамо" Віктор Циганков вийде з особливою мотивацією на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вільярреала" в Іспанії. Адже сьогодні – день народження у його дівчини Романи.

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Онлайн "Вільярреал" – "Динамо"

Онлайн "Шахтар" – "Рома"

"З днем народження, моя любове", – привітав Роману Віктор Циганков за допомогою свого Instagram

При цьому лідер "Динамо" опублікував два спільних фото з Романою під час відпочинку, показавши свою кохану в купальнику. На одному з кадрів зафіковано гарячий поцілунок. Раніше широка публіка ці знімки не бачила.

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Цікаво, що фоловери Віктора Циганкова в коментарях під постом футболіста відразу ж дали йому кілька порад, який подарунок зробити коханій:

"Вітю, привітай правильно. Почни з перемоги!!!"

"З перемоги над "Вільярреалом" і виходу до 1/4 Ліги Європи"

"Головне – чемпіонство цього сезону. Але "Жовту субмарину" теж можна потопити"

Стрім матчу "Вільярреал" – "Динамо"

Стрім матчу "Шахтар" – "Рома"

Нагадаємо, тиждень тому в Києві "Динамо" програло "Вільярреалу" 0:2. У "Жовтої субмарини", як називають іспанський клуб, голами відзначилися центрбеки Пау Торрес і Рауль Альбіоль.

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Додамо, що дівчина Віктора Циганкова – з Вінниці, як і сам футболіст. Останнім часом вона жила за кордоном, де і вчилася.

Дивіться більше фото Циганкова і його дівчини

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Дивіться, як Циганков ледь не забив "Вільярреалу" в Києві

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