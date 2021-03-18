"Моя любов!" Циганков показав "гарячі" фото зі своєю дівчиною

Найкращий футболіст чемпіонату України вінгер "Динамо" Віктор Циганков вийде з особливою мотивацією на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вільярреала" в Іспанії. Адже сьогодні – день народження у його дівчини Романи.
Онлайн "Вільярреал" – "Динамо"
Онлайн "Шахтар" – "Рома"
"З днем народження, моя любове", – привітав Роману Віктор Циганков за допомогою свого Instagram
При цьому лідер "Динамо" опублікував два спільних фото з Романою під час відпочинку, показавши свою кохану в купальнику. На одному з кадрів зафіковано гарячий поцілунок. Раніше широка публіка ці знімки не бачила.
Цікаво, що фоловери Віктора Циганкова в коментарях під постом футболіста відразу ж дали йому кілька порад, який подарунок зробити коханій:
- "Вітю, привітай правильно. Почни з перемоги!!!"
- "З перемоги над "Вільярреалом" і виходу до 1/4 Ліги Європи"
- "Головне – чемпіонство цього сезону. Але "Жовту субмарину" теж можна потопити"
Стрім матчу "Вільярреал" – "Динамо"
Стрім матчу "Шахтар" – "Рома"
Нагадаємо, тиждень тому в Києві "Динамо" програло "Вільярреалу" 0:2. У "Жовтої субмарини", як називають іспанський клуб, голами відзначилися центрбеки Пау Торрес і Рауль Альбіоль.
Додамо, що дівчина Віктора Циганкова – з Вінниці, як і сам футболіст. Останнім часом вона жила за кордоном, де і вчилася.
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