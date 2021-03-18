"Вільярреал" – "Динамо": онлайн матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи

У четвер, 18 березня, в матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи іспанський "Вільярреал" на своїй арені "Естадіо-де-ла-Кераміка" приймає київське "Динамо". Початок поєдинку – о 22:00. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього протистояння з відео голів та найкращих моментів, а також з яскравими фото і коментарями. Стрім матчу "Вільярреал" – "Динамо". Обговорюємо гру разом

Нагадаємо, тиждень тому на НСК "Олімпійський" "Динамо" програло "Вільярреалу" 0:2, пропустивши від центральних захисників іспанського клубу Пау Торреса і Рауля Альбіоля.

Огляд першого матчу "Динамо" – "Вільярреал" 0:2

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

ПЕРЕД ПОВТОРНОЮ ЗУСТРІЧЧЮ

Головний тренер "Вільярреала" Унаї Емері: "Мета майбутнього поєдинку полягає в тому, щоб закріпити результат першого матчу і виграти. Ми вже знаємо можливості "Динамо". Кияни якісно грають на контратаках і особливо на флангах. Нам вдалося минулого разу нейтралізувати їхні позиційні атаки. Готові до складного матчу, незважаючи на результат у Києві"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу: "Звичайно, "Вільярреал" наразі фаворит, але і ми будемо грати до останньої хвилини. У "Вільярреалі" грають футболісти високого рівня – це Морено, Педраса, Трігерос, Альбіоль, Парехо. Але у нас немає страху перед ними, ми вже познайомилися з цим опонентом. Постараємося докласти всіх зусиль, щоб перемогти. Це правда, що у "Вільярреала" більше шансів пройти далі, але ми будемо боротися"

ОРІЄНТОВНІ

СКЛАДИ ВІД УЄФА

"Вільярреал": Рульї; Хауме Коста, Альбіоль, Фойт, Педраса; Капу, Парехо, Трігерос; Мой Гомес, Алькасер, Морено

Не зіграють: Пау Торрес (привідний м'яз), Іборра (коліно), Коклен (ахілл), Пенья (м'язова травма), Ніньо (не уточнюється)

"Висять" на картці: Коклен, Морі, Пенья, Педраса

"ДИНАМО": Бущан; Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Циганков, Буяльський, Родрігес; Бєсєдін

Не зіграють: Костевич (коліно), Белуце (стопа), Вербич (розтягнення задньої поверхні стегна), Гармаш (ахілл)

Під питанням: Попов (м'язова травма)

"Висять" на картці: Буяльський, Шапаренко

"ВІЛЬЯРРЕАЛ" – "ДИНАМО":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

На перемогу "Вільярреала" сьогодні встановлено коефіцієнт 1.56, на нічию – 4.20, на перемогу "Динамо" – 6.60. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш іспанського клубу – 62%, нічия – 23%, виграш киян – 15%.

У вихід "Динамо" до 1/4 фіналу Ліги Європи за сумою двох зустрічей аналітики майже не вірять – на це дають лише 4 відсотки (25.00) проти 96 відсотків (1.01) на потрапляння до наступного раунду "Вільярреала".

"ВІЛЬЯРРЕАЛ" – "ДИНАМО":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

Стрім матчу "Вільярреал" – "Динамо" дивіться на каналі "Спорт Сьогодні" в YouTube. У прямому ефірі цей поєдинок в четвер, 18 березня, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 2". Також пряма трансляція матчу доступна на сервісі OLL.TV.

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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