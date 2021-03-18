"Рачки – не моє": зоряна дружина футболіста УПЛ попросила дуже делікатної поради

Дружина забивного півзахисника "Олександрії" Максима Третьякова Ліза починає бити на сполох. Нагадаємо, вагітна красуня хотіла народити 11 березня, але вже тиждень минув з того часу, а малюк, як і раніше, в животику.

"Дівчата, діліться, кому які методи допомогли запустити родову діяльність?! Алкоголь не пропонувати, про секс знаю, підлоги мити рачки теж не моє", – написала у себе в Instagram Ліза Третьякова

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Ліза Третьякова / Фото: Instagram

"Минулого разу стимулювали в 41 тиждень і різко почався справжній адок, а цього разу – жодних стимуляцій, все хочу максимально природно", – додала Ліза Третьякова

Раніше Ліза Третьякова розповідала, що її астролог вирахувала їй чотири найреальніші дати пологів – це 8, 11, 18 і 31 березня. Брюнетці хотілося б раніше, тому що: "До 31-го я точно розвалюся".

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Ліза Третьякова / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Реклама Ліза і Максим Третьякови / Фото: Instagram

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Нагадаємо, пара вже виховує доньку Сабріну, тепер вони чекають на хлопчика.

Додамо, що Ліза Третьякова – найпопулярніша з дружин футболістів українського чемпіонату. У дівчини – 215 тисяч підписників.

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