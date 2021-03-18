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"Рачки – не моє": зоряна дружина футболіста УПЛ попросила дуже делікатної поради

18 березня, 13:29

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Дружина півзахисника "Олександрії" Максима Третьякова ніяк не може розродитися

Дружина забивного півзахисника "Олександрії" Максима Третьякова Ліза починає бити на сполох. Нагадаємо, вагітна красуня хотіла народити 11 березня, але вже тиждень минув з того часу, а малюк, як і раніше, в животику.

"Дівчата, діліться, кому які методи допомогли запустити родову діяльність?! Алкоголь не пропонувати, про секс знаю, підлоги мити рачки теж не моє", – написала у себе в Instagram Ліза Третьякова

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Ліза Третьякова

Ліза Третьякова / Фото: Instagram

"Минулого разу стимулювали в 41 тиждень і різко почався справжній адок, а цього разу – жодних стимуляцій, все хочу максимально природно", – додала Ліза Третьякова

Раніше Ліза Третьякова розповідала, що її астролог вирахувала їй чотири найреальніші дати пологів – це 8, 11, 18 і 31 березня. Брюнетці хотілося б раніше, тому що: "До 31-го я точно розвалюся".

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Ліза Третьякова

Ліза Третьякова / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Ліза і Максим Третьякови
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Ліза і Максим Третьякови / Фото: Instagram

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Нагадаємо, пара вже виховує доньку Сабріну, тепер вони чекають на хлопчика.

Додамо, що Ліза Третьякова – найпопулярніша з дружин футболістів українського чемпіонату. У дівчини – 215 тисяч підписників.

Дивіться, як забиває Максим Третьяков

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пологи WAGs дружина футболіста Лиза Третьякова

Джерело: Сегодня|Спорт

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