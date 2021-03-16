"Арені Львів" мають намір присвоїти ім'я Степана Бандери

З такою пропозицією депутати Львівської облради звернулися до Кабміну

Депутати Львівської обласної ради звернулися до Кабінету міністрів України та Міністерства молоді та спорту щодо перейменування стадіону "Арена Львів" на "Арену Львів" імені Степана Бандери.

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Цю пропозицію підтримали 68 депутатів, не голосували – 7, повідомляє у себе в Facebook депутат Ольга Березюк.

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Зазначимо, що "Арена Львів" для збірної України є найфартовішим стадіоном серед тих, де вона проводить свої матчі останніми роками. Тут "синьо-жовті" жодного разу не програли, вигравши 11 зустрічей при 2 нічиїх.

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Раніше Центральному стадіону Тернополя присвоїли ім'я Романа Шухевича. Проти цього виступив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, заявивши: "Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я горезвісного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення".

Польща послідувала прикладу Ізраїлю і теж обурилася присвоєнню арени в Тернополі імені Шухевича.

У МЗС України, коментуючи ці протести, заявили: "Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним із пріоритетів державної політики України. Дискусії в цій сфері повинні відубватися на рівні істориків. Тоді як дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки".

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