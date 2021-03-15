Матчі збірної України у відборі на ЧС-2022 можуть перенести зі Львова до Харкова

На "Арені Львів" газон залишає бажати кращого, адже там грали в березні

В останній тиждень березня збірна України з футболу проведе три відбіркових матчі чемпіонату світу. Спочатку будемо протистояти французам на виїзді, а потім на своєму полі приймемо Фінляндію і Казахстан. До речі, на матчі Україна – Фінляндія у Львові командуватиме жінка.

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Очікувалося, що домашні ігри "синьо-жовті" проведуть на "Арені Львів", однак, виявляється, є варіант їх перенесення. Про це розповіли на YouTube-каналі "Та То Таке":

"Рух" і "Львів" пішли назустріч збірній і погодилися не грати на "Арені Львів", тому їхній матч туру перенесли. Раніше "Рух" і "Десна" грали на "Скіфі", а в наступному турі "Львів" і "Шахтар" зустрінуться в Харкові. Всі ці переноси пов'язані з тим, що поле не надто готове до прийому поєдинків збірних. Однак дуже ймовірно, що матчі кваліфікації ЧС, які повинні були зіграти у Львові, відбудуться в Харкові на стадіоні "Металіст". Це шок! Хоча поле "Металіста" теж не в найкращому стані. Там не працювали тепломережі і не було підігріву, поле зимувало під снігом. І 16 березня УАФ зробить висновок, яке ж поле готове краще".

При цьому дирекція "Арени Львів" офіційно підтверджує, що матчі повинні відбутися на цьому стадіоні. Адже підписані контракти, зроблені платежі, поле готують... У понеділок у Харкові пройде зустріч Першої ліги "Металіст" – "Альянс", після чого і приймуть рішення.

Нагадаємо всі результати 18-го туру чемпіонату України.

Дивіться, як збірна України провела останній матч у 2020 році – в Німеччині:

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