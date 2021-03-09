Русский
$ 27,71
33,08
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Посол Ізраїлю засудив перейменування стадіону в Тернополі на честь Романа Шухевича

9 березня, 19:26

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Джоель Ліон вимагає негайного скасування рішення міської ради

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення перейменувати Тернопільський міський стадіон на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Рішення було прийнято в річницю смерті Шухевича 5 березня Тернопільською міською радою.

"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення", – написав він у Twitter.

Реклама

Пізніше його повідомлення ретвітнуло Посольство Ізраїлю в Україні й продублювало слова Ліона українською мовою.

Зазначимо, що стадіон у Тернополі має прийняти фінал Кубку України 2021 року. Нещодавно відбулося жеребкування півфіналу Кубку України.

Цікаво, що в 2013 році в Україні хотіли на законодавчому рівні заборонити Бандеру і Шухевича на стадіонах. Так колишня влада боролася з футбольними фанатами.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

стадіон Тернопіль посол Роман Шухевич

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти