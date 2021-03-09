Посол Ізраїлю засудив перейменування стадіону в Тернополі на честь Романа Шухевича

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення перейменувати Тернопільський міський стадіон на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Рішення було прийнято в річницю смерті Шухевича 5 березня Тернопільською міською радою.

"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення", – написав він у Twitter.

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Пізніше його повідомлення ретвітнуло Посольство Ізраїлю в Україні й продублювало слова Ліона українською мовою.

Зазначимо, що стадіон у Тернополі має прийняти фінал Кубку України 2021 року. Нещодавно відбулося жеребкування півфіналу Кубку України.

Цікаво, що в 2013 році в Україні хотіли на законодавчому рівні заборонити Бандеру і Шухевича на стадіонах. Так колишня влада боролася з футбольними фанатами.

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