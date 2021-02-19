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Збірній України треба більше фанатів! УАФ просить УЄФА заповнити стадіони на 50%

19 лютого, 10:14

Олена Павлова Олена Павлова

У березні команда Андрія Шевченка почне відбір на чемпіонат світу-2022

Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, що УАФ звернулася до УЄФА з проханням збільшити кількість фанатів на трибунах в матчах збірних України і зустрічах "Динамо" і "Шахтаря" в плей-офф Ліги Європи. Тим часом в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна влаштувала погоню за Шотландією.

"УАФ звернувся до УЄФА з проханням збільшити квоту вболівальників на найближчих домашніх матчах наших збірних, а також "Динамо" і "Шахтаря" в єврокубках з 30% до 50% від загальної кількості наявних місць. Таку квоту на поєдинках, які проходять в Україні, вчора дозволив своїм рішенням Кабінет міністрів і це ще одна важлива перемога над пандемією та гарний весняний подарунок всім шанувальникам футболу", – написав Павелко на сторінці в Facebook.

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Вболівальники збірної України

Вболівальники збірної України / Фото: УАФ

Нагадаємо, що перший матч Ліги Європи між "Динамо" і "Брюгге" в Києві (1: 1)пройшов з уболівальниками на трибунах.

Матчі у відповідь українських команд в 1/16 Ліги Європи пройдуть за тиждень, 25 лютого. "Шахтар" зіграє в Києві на НСК "Олімпійський". І на трибунах дозволили бути присутніми глядачам. "Шахтар" вже почав продаж квитків на матч Ліги Європи з "Маккабі". А "Динамо" буде гостювати в Брюгге.

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В березні збірна України прийме у Львові Фінляндію і Казахстанв рамках відбору до чемпіонату світу-2022. Поєдинок Україна – Фінляндія запланований на 28 березня 2021 року, а матч "синьо-жовтих" проти Казахстану – на 31 березня. Збірна з футзалу зіграє проти Хорватії в Запоріжжі в кваліфікації до Євро-2022.

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