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Не Львів і не Харків: збірній України визначили новий стадіон для матчів у відборі на ЧС

16 березня, 11:58

Олег Люлька Олег Люлька

Очікується, що Фінляндію і Казахстан команда Андрія Шевченка в кінці березня приймена НСК "Олімпійський"

Поєдинки збірної України проти Фінляндії (28 березня) і Казахстану (31 березня), які мали б відбутися на "Арені Львів", знову змінюють прописку.

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Раніше ми писали, що через складну ситуацію з коронавірусом на Львівщині і проблеми з газоном на "Арені-Львів", ці матчі відбору ЧС-2022 можуть перенести до Харкова.

Однак тепер з'явилася інформація, що їх передислокують до Києва, на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

НСК "Олімпійський"
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НСК "Олімпійський" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Збірна України

Збірна України / Фото: УАФ

Поки що не відомо, чи зможуть ці матчі відвідати вболівальники. Очікується, що рішення з цього приводу буде прийняте до 22 березня.

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Нагадаємо, перший матч кваліфікації на мундіаль-2022 в Катарі збірна України проведе на виїзді проти Франції 24 березня. Крім французів, фінів і казахстанців, в групі з нашою збірною виступає також команда Боснії і Герцеговини.

Десять переможців груп вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022 напряму. Володарів других місць чекає плей-оф.

Дивіться, як в останньому матчі-2020 Україна програла 1:3 Німеччині

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стадіон НСК Олімпійський Арена Львів збірна України ЧС-2022
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