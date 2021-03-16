Не Львів і не Харків: збірній України визначили новий стадіон для матчів у відборі на ЧС

Поєдинки збірної України проти Фінляндії (28 березня) і Казахстану (31 березня), які мали б відбутися на "Арені Львів", знову змінюють прописку.
Раніше ми писали, що через складну ситуацію з коронавірусом на Львівщині і проблеми з газоном на "Арені-Львів", ці матчі відбору ЧС-2022 можуть перенести до Харкова.
Однак тепер з'явилася інформація, що їх передислокують до Києва, на НСК "Олімпійський".
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Поки що не відомо, чи зможуть ці матчі відвідати вболівальники. Очікується, що рішення з цього приводу буде прийняте до 22 березня.
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Нагадаємо, перший матч кваліфікації на мундіаль-2022 в Катарі збірна України проведе на виїзді проти Франції 24 березня. Крім французів, фінів і казахстанців, в групі з нашою збірною виступає також команда Боснії і Герцеговини.
Десять переможців груп вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022 напряму. Володарів других місць чекає плей-оф.
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