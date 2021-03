Збірна України отримала відеогімн, від якого мурашки йдуть шкірою

В останні дні в соцмережах отримало популярність відео під назвою "What is Ukraine?" з кадрами примітних місць нашої країни. А сьогодні з'явився і аналогічний відеоролик на футбольну тему – "What is Zbirna?" Одним із перших його на своїй сторінці в Instagram розмістив голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов.

Тим часом, кажуть, що матчі збірної України у відборі на ЧС-2022 можуть перенести зі Львова до Харкова.

Ролик з емоційними моментами поєдинків "синьо-жовтих" воротар підписав коротко і ємко: "Моя рідна". І додав до фрази значок сердечка.

Нагадаємо, скоро збірна України розпочинає шлях у кваліфікації чемпіонату світу-2022. Спочатку підопічні Андрія Шевченка спробують протистояти французам у Сен-Дені, а потім вдома приймуть команди Фінляндії та Казахстану. Поки що наша збірна всього один раз грала у фінальних турнірах ЧС – в 2006 році.

Згадаймо, як збірна України перемагала швейцарців у Лізі націй:

