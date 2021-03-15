Русский
$ 27,73
33,08
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Збірна України отримала відеогімн, від якого мурашки йдуть шкірою

15 березня, 15:16

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Ролик опублікував воротар національної команди Андрій Пятов

В останні дні в соцмережах отримало популярність відео під назвою "What is Ukraine?" з кадрами примітних місць нашої країни. А сьогодні з'явився і аналогічний відеоролик на футбольну тему – "What is Zbirna?" Одним із перших його на своїй сторінці в Instagram розмістив голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов.

Реклама

Тим часом, кажуть, що матчі збірної України у відборі на ЧС-2022 можуть перенести зі Львова до Харкова.

Ролик з емоційними моментами поєдинків "синьо-жовтих" воротар підписав коротко і ємко: "Моя рідна". І додав до фрази значок сердечка.

Нагадаємо, скоро збірна України розпочинає шлях у кваліфікації чемпіонату світу-2022. Спочатку підопічні Андрія Шевченка спробують протистояти французам у Сен-Дені, а потім вдома приймуть команди Фінляндії та Казахстану. Поки що наша збірна всього один раз грала у фінальних турнірах ЧС – в 2006 році.

Реклама

Читайте також: Зінченко дражнить собак і збирає сотні тисяч переглядів у Мережі.

Згадаймо, як збірна України перемагала швейцарців у Лізі націй:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео футбол ролик збірна України Андрій Пятов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортером
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортеромФутбол
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місце
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місцеФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти