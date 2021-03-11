Перейменування стадіону на честь Шухевича в Тернополі: ще одна країна висловила протест

Польща послідувала прикладу Ізраїлю і теж обурилася дією української влади

Днями Тернопільський міський стадіон назвали на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Це рішення прийняли міська рада Тернополя у річницю смерті Шухевича – 5 березня. Позавчора посол Ізраїлю засудив перейменування стадіону в Тернополі на честь Романа Шухевича . Тепер ще й Польща обурилася цим кроком української влади.

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Про це розповідають у програмі новин "Сьогодні" телеканалу "Україна".

Зокрема, польське місто Замостя навіть відмовився від спільного проєкту з Тернополем вартістю 70 тисяч євро. Однак в Тернополі заявили, що Шухевич не причетний до військових злочинів, і не збираються здавати назад. Мер міста Сергій Надал повідомив:

"Скасовувати прийняте рішення не існує ніяких підстав. Я всім хочу побажати завжди тільки перемагати і пам'ятати про своїх героїв".

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Відео: Сьогодні

Відзначимо, що стадіон у Тернополі повинен прийняти фінал Кубка України 2021 року. На днях відбулося жеребкування півфіналу Кубка України.

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Цікаво, що в 2013 році в Україні хотіли на законодавчому рівні заборонити Бандеру і Шухевича на стадіонах. Так колишня влада боролися з футбольними фанатами.

Нещодавно "Агробізнес" обіграв "Шахтар" і вийшов до півфіналу Кубка України:

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