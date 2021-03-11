Українська
$ 27,7
32,93
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Переименование стадиона в честь Шухевича в Тернополе: еще одна страна высказала протест

11 марта, 10:24

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Польша последовала примеру Израиля и тоже возмутилась действием украинских властей

На днях Тернопольский городской стадион назвали в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Это решение приняли городской совет Тернополя в годовщину смерти Шухевича – 5 марта. Позавчера посол Израиля осудил переименование стадиона в Тернополе в честь Романа Шухевича. Теперь еще и Польша возмутилась этим шагом украинских властей.

Реклама

Об этом рассказывают в программе новостей "Сегодня" телеканала "Украина".

В частности, польский город Замостя даже отказался от совместного проекта с Тернополем стоимостью 70 тысяч евро. Однако в Тернополе заявили, что Шухевич не причастен к военным преступлениям, и не собираются сдавать назад. Мэр города Сергей Надал сообщил:

"Отменять принятое решение не существует никаких оснований. Я всем хочу пожелать всегда только побеждать и помнить о своих героях".

Смотрите сюжет на эту тему:

Видео: Сегодня

Отметим, что стадион в Тернополе должен принять финал Кубка Украины 2021 года. Недавно состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины.

Реклама

Интересно, что в 2013 году в Украине хотели на законодательном уровне запретить Бандеру и Шухевича на стадионах. Так бывшие власти боролись с футбольными фанатами.

На прошлой неделе "Агробизнес" обыграл "Шахтер" и вышел в полуфинал Кубка Украины:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Израиль Польша протесты стадион Тернополь переименование Роман Шухевич
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста Степаненко
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста СтепаненкоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять