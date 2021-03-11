Переименование стадиона в честь Шухевича в Тернополе: еще одна страна высказала протест

Польша последовала примеру Израиля и тоже возмутилась действием украинских властей

На днях Тернопольский городской стадион назвали в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Это решение приняли городской совет Тернополя в годовщину смерти Шухевича – 5 марта. Позавчера посол Израиля осудил переименование стадиона в Тернополе в честь Романа Шухевича. Теперь еще и Польша возмутилась этим шагом украинских властей.

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Об этом рассказывают в программе новостей "Сегодня" телеканала "Украина".

В частности, польский город Замостя даже отказался от совместного проекта с Тернополем стоимостью 70 тысяч евро. Однако в Тернополе заявили, что Шухевич не причастен к военным преступлениям, и не собираются сдавать назад. Мэр города Сергей Надал сообщил:

"Отменять принятое решение не существует никаких оснований. Я всем хочу пожелать всегда только побеждать и помнить о своих героях".

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Отметим, что стадион в Тернополе должен принять финал Кубка Украины 2021 года. Недавно состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины.

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Интересно, что в 2013 году в Украине хотели на законодательном уровне запретить Бандеру и Шухевича на стадионах. Так бывшие власти боролись с футбольными фанатами.

На прошлой неделе "Агробизнес" обыграл "Шахтер" и вышел в полуфинал Кубка Украины:

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