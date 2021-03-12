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Жінка буде командувати на матчі Україна – Фінляндія у Львові

12 березня, 17:40

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

На ігри нашої збірної в кваліфікації чемпіонату світу призначили суддів із Німеччини та Румунії

Із наближенням матчів відбіркового турніру "мундіалю"-2022 УЄФА почав призначати арбітрів. Збірна України вже знає, хто буде вершити її долю в іграх проти Франції та Фінляндії. До речі, тиждень тому Шевченко назвав склад збірної України на матчі відбору ЧС-2022.

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Рефері поєдинку Франція – Україна, який пройде 24 березня в Сен-Дені, призначений 39-річний німець Тобіас Штілер. Про це пише сайт УАФ. В кінці лютого він судив матч Ліги чемпіонів "Аталанта" – "Реал" (0:1), в якому вже на 17-й хвилині вилучив півзахисника господарів Фройлера. Наш Руслан Малиновський тоді вийшов на заміну на 86-й хвилині. Два роки тому "Динамо" під його наглядом було розгромлено "Челсі" в Лізі Європи – 0:5.

Днями Буяльський висловився про Шевченка після невиклику в збірну.

На зустрічі Україна – Фінляндія 28 березня на "Арені Львів" головним у полі буде 36-річний румун Іштван Ковач. У 2016 році він обслуговував поєдинок Ліги Європи "Зоря" – "Фенербахче", в якому турки зрівняли рахунок наприкінці доданого часу – 1:1. У лютому "Брага" отримала від нього червону картку і програла "Ромі" (0:2) – майбутньому супернику "Шахтаря".

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Звертає на себе увагу, що делегатом ФІФА, тобто, головною персоною, відповідальною за проведення матчу, призначена жінка – Єва Гажевська з Польщі.

Тим часом, Зінченко і Ярмоленко можуть не приїхати в збірну України.

Дивіться, як збірна України провела останній матч – проти Німеччини в Лізі націй:

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футбол Андрій Шевченко суддя збірна України чемпіонат світу
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