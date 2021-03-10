Ізраїль проти стадіону Шухевича в Тернополі: реакція українського МЗС

Джоелю Ліону порадили "зміцнювати дружбу між народами, а не навпаки"

МЗС України відреагувало на заяву посла Ізраїлю, що засудив перейменування стадіону в Тернополі на честь Романа Шухевича.

"Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", – написав у себе в Twitter речник українського МЗС Олег Ніколенко

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Раніше посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон заявив: "Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я горезвісного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення".

/ Фото: Wikipedia

Відзначимо, що стадіон в Тернополі 12 травня має прийняти фінал Кубка України з футболу.

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