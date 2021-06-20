19 червня 16:00 Відео
Угорщина 1
Франція 1
19 червня 19:00 Відео
Португалія 2
Німеччина 4
19 червня 22:00 Відео
Іспанія 1
Польща 1
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Дружини футболістів збірної України готові до польоту і навіть пригледіли вертоліт

Олена Павлова Олена Павлова
20 червня, 00:54
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Юлія Кривцова, Маргарита Степаненко та Юлія Пятова відвідали білу вечірку з тематичним дрес-кодом і відзначили, що приготувалися до перельоту
Дружини футболістів збірної України на білій вечірці: Юлія Кривцова, Маргарита Степаненко та Юлія Пятова
Дружини футболістів збірної України на білій вечірці: Юлія Кривцова, Маргарита Степаненко та Юлія Пятова / Фото: Instagram

Поки збірна України готується до третього поєдинку на Євро-2020, дружини футболістів Шахтаря відпочили на білій вечірці. Юлія Кривцова, Маргарита Степаненко та Юлія Пятова відвідали свято в своєму котеджному містечку із суворим дрес-кодом. Раніше Пятова розповіла, як бути дружиною футболіста.

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"Коли нам разом, комфортно у будь-якій ситуації. До завтрашнього перельоту готові", – написала в Instagram Юлія Пятова, мабуть, натякаючи на поїздку в Будапешт на матч України проти Австрії 21 червня

До речі, про польоти... Дружина воротаря збірної України вже пригледіла собі компактний чорний вертоліт. "Мені здається вертоліт нам до лиця. Андрій Пятов, чи не так?", – підписала фото з сином на тлі літального апарату Юлія.

Раніше ми розповідали, що Австрія втрачає ключового гравця перед матчем з Україною на Євро-2020.

А також розповідали, як Україні вийти до плей-офф Євро: розклади перед матчем з Австрією. Підопічних Андрія Шевченка влаштує нічия з будь-яким рахунком. У разі поразки – шанси затриматися на чемпіонаті Європи будуть мізерні.

Але далі Україна виходить на безжальну Італію: всі розклади для команди Шеви у 1/8 фіналу.

Дивіться огляд матчу Україна – Північна Македонія

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Субота, 19 червня
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Відео Про матч
Неділя, 20 червня
19:00
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