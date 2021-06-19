Австрія втрачає ключового гравця перед матчем з Україною на Євро-2020

Півзахисник збірної Австрії Валентино Лазаро навряд чи зможе зіграти на чемпіонаті Європи. М'язова травма не дозволить йому вийти на матч з Україною

Валентино Лазаро не зіграє проти України / Фото: Reuters

Збірна Австрії напередодні вирішального матчу за вихід з групи Євро-2020 проти України втрачає свого ключового півзахисника Валентино Лазаро. У матчі проти Нідерландів (0:2) в минулому турі австрієць отримав м'язову травму.

Читайте також: Україна виходить на безжальну Італію: всі розклади для команди Шеви в 1/8 фіналу

МРТ показало, що у гравця м'язове ушкодження правого стегна. Лазаро залишається в розташуванні команди, але його участь в наступних матчах чемпіонату Європи залишається під питанням, пише oefb.at.

Раніше ми писали, як Україні вийти в плей-оф Євро: розклади перед матчем з Австрією. Підопічних Андрія Шевченка влаштує нічия з будь-яким рахунком. У випадку поразки – шанси затриматися на чемпіонаті Європи будуть мізерні.