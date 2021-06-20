19 июня 16:00 Видео
Венгрия 1
Франция 1
19 июня 19:00 Видео
Португалия 2
Германия 4
19 июня 22:00 Видео
Испания 1
Польша 1
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Жены футболистов сборной Украины готовы к полету и даже присмотрели вертолет

Елена Павлова Елена Павлова
20 июня, 00:54
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Юлия Кривцова, Маргарита Степаненко и Юлия Пятова посетили белую вечеринку с тематическим дресс-кодом и отметили, что приготовились к перелету
Жены футболистов сборной Украины на белой вечеринке: Юлия Кривцова, Маргарита Степаненко и Юлия Пятова
Жены футболистов сборной Украины на белой вечеринке: Юлия Кривцова, Маргарита Степаненко и Юлия Пятова / Фото: Instagram

Пока сборная Украины готовится к третьему поединку на Евро-2020, жены футболистов Шахтера отдохнули на белой вечеринке. Юлия Кривцова, Маргарита Степаненко и Юлия Пятова посетили праздник в своем коттеджном городке со строгим дресс-кодом. Ранее Пятова рассказала, каково быть женой футболиста.

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"Когда нам вместе, комфортно в любой ситуации. К завтрашнему перелету готовы", – написала в Instagram Юлия Пятова, видимо, намекая на поездку в Будапешт на матч Украины против Австрии 21 июня

Кстати, о полетах... Жена вратаря сборной Украины уже присмотрела себе компактный черный вертолет. "Мне кажется вертолет нам к лицу. Андрей Пятов, не правда ли?", – подписала фото с сыном на фоне летательного аппарата Юлия.

Ранее мы рассказывали, что Австрия теряет ключевого игрока перед матчем с Украиной на Евро-2020.

Мы также рассказывали, как Украине выйти в плей-офф Евро: расклады перед матчем с Австрией. Подопечных Андрея Шевченко устроит ничья с любым счетом. В случае поражения – шансы задержаться на чемпионате Европы будут мизерные.

Но дальше Украина выходит на безжалостную Италию: все расклады для команды Шевы в 1/8 финала.

Смотрите обзор матча Украина – Северная Македония

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
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