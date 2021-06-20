Жены футболистов сборной Украины готовы к полету и даже присмотрели вертолет

Юлия Кривцова, Маргарита Степаненко и Юлия Пятова посетили белую вечеринку с тематическим дресс-кодом и отметили, что приготовились к перелету

Жены футболистов сборной Украины на белой вечеринке: Юлия Кривцова, Маргарита Степаненко и Юлия Пятова / Фото: Instagram

Пока сборная Украины готовится к третьему поединку на Евро-2020, жены футболистов Шахтера отдохнули на белой вечеринке. Юлия Кривцова, Маргарита Степаненко и Юлия Пятова посетили праздник в своем коттеджном городке со строгим дресс-кодом. Ранее Пятова рассказала, каково быть женой футболиста.

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"Когда нам вместе, комфортно в любой ситуации. К завтрашнему перелету готовы", – написала в Instagram Юлия Пятова, видимо, намекая на поездку в Будапешт на матч Украины против Австрии 21 июня

Кстати, о полетах... Жена вратаря сборной Украины уже присмотрела себе компактный черный вертолет. "Мне кажется вертолет нам к лицу. Андрей Пятов, не правда ли?", – подписала фото с сыном на фоне летательного аппарата Юлия.

Ранее мы рассказывали, что Австрия теряет ключевого игрока перед матчем с Украиной на Евро-2020.

Мы также рассказывали, как Украине выйти в плей-офф Евро: расклады перед матчем с Австрией. Подопечных Андрея Шевченко устроит ничья с любым счетом. В случае поражения – шансы задержаться на чемпионате Европы будут мизерные.

Но дальше Украина выходит на безжалостную Италию: все расклады для команды Шевы в 1/8 финала.

Смотрите обзор матча Украина – Северная Македония