19 июня 89’
Венгрия 1
Франция 1
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Австрия теряет ключевого игрока перед матчем с Украиной на Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
19 июня, 16:53
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Полузащитник сборной Австрии Валентино Лазаро вряд ли сможет сыграть на чемпионате Европы. Мышечная травма не позволит ему выйти на матч с Украиной
Валентино Лазаро не сыграет против Украины
Валентино Лазаро не сыграет против Украины / Фото: Reuters

Сборная Австрии накануне решающего матча за выход из группы Евро-2020 против Украины теряет своего ключевого полузащитника Валентино Лазаро. В матче против Нидерландов (0:2) в прошлом туре австриец получил мышечную травму.

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МРТ показало, что у игрока мышечное повреждение правого бедра. Лазаро остается в расположении команды, но его участие в последующих матчах чемпионата Европы остается под вопросом, пишет oefb.at.

Ранее мы писали, как Украине выйти в плей-офф Евро: расклады перед матчем с Австрией. Подопечных Андрея Шевченко устроит ничья с любым счетом. В случае поражения – шансы задержаться на чемпионате Европы будут мизерные.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
1:1 (89’)
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Понедельник, 21 июня
19:00
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