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Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
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Россия --
Дания --
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Финляндия --
Бельгия --
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Польша --
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Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Милевский станет тренером Украины, и она выиграет Евро: заявление экс-игрока Динамо

Елена Павлова Елена Павлова
19 июня, 22:29
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Бывший защитник киевлян Горан Попов посоветовал Андрею Шевченко взять Артема Милевского в свой штаб – с ним украинская команда выиграет крупный турнир

Бывший защитник киевского Динамо Горан Попов посоветовал главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко взять Артема Милевского в свой штаб. Тогда "сине-желтые" точно выиграют какой-то крупный турнир. Ранее Милевский блеснул гениальным чутьем на матче сборной Украины.

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"Это тоже увидит Шевченко – наш друг. Надо людей, как этот человек (указывает на Милевского. – Ред.), в сборную. Вот такой – 15 лет в Динамо, надо его вторым тренером в сборную, чтобы Украина выиграла Евро или чемпионат мира", – сказал Попов ютуб-каналу Миля

Напомним, что перед игрой в Бухаресте Милевский весело провел время с македонскими болельщиками, среди которых был друг Мили – его экс-одноклубник по киевскому Динамо македонец Горан Попов.

Артем Милевский и Горан Попов встретились в Бухаресте
Артем Милевский и Горан Попов встретились в Бухаресте / Фото: Twitter

В один из моментов они устроили состязание – кто громче поддержит свою команду. Огромная компания фанатов Северной Македонии оказалась голосистее, и кричавший "Украина!" Милевский не сдержался, от бессилия выругавшись: "С**а... Не перекричу".

Смотрите, как Украина обыграла Северную Македонию 2:1

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C
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E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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