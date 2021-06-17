17 июня 16:00 Видео
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17 июня 19:00
Дания 1
Бельгия 2
17 июня 45+1’
Нидерланды 1
Австрия 0
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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"Не перекричу!" Милевский на матче Украины в Бухаресте выругался от беспомощности (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 июня, 22:30
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Артем проиграл македонским фанатам соревнование в громкости боления, но за него взяла реванш сборная Украины, обыгравшая соперников на поле со счетом 2:1
Артем Милевский в Бухаресте
Артем Милевский в Бухаресте / Фото: Instagram

Одним из болельщиков сборной Украины в Бухаресте на матче с Северной Македонией был экс-форвард "сине-желтых" Артем Милевский. При его поддержке украинцы добыли свою первую победу на Евро-2020 – 2:1.

"Молодцы, мужики! С победой всех, Украина! Праздник удался", – написал после матча у себя в Instagram Милевский, который болел за команду Андрея Шевченко с флагом Украины на плечах

Между тем перед игрой Артем Милевский весело провел время с македонскими болельщиками, среди которых был друг Мили – его экс-одноклубник по киевскому Динамо македонец Горан Попов.

В один из моментов они устроили состязание – кто громче поддержит свою команду. Огромная компания фанатов Северной Македонии оказалась голосистее, и кричавший "Украина!" Милевский не сдержался, от бессилия выругавшись: "С**а... Не перекричу".

Внимание! Нецензурная лексика!

Напомним, что героем матча Украина – Северная Македония стал Андрей Ярмоленко. Вингер Вест Хэма забил сам и отдал результативную передачу на Яремчука, став рекордсменом украинской сборной по системе "гол+пас". Ярмоленко на два балла превзошел Андрея Шевченко.

Обзор матча Украина – Северная Македония (2:1)

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:1
Видео О матче
1:2
Смотри на: Трансляция
1:0 (45+1’)
Смотри на: Трансляция
Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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