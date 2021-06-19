Мілевський стане тренером України, і вона виграє Євро: заява екс-гравця Динамо

Колишній захисник киян Горан Попов порадив Андрію Шевченку взяти Артема Мілевського в свій штаб – з ним українська команда виграє великий турнір

Колишній захисник київського Динамо Горан Попов порадив головному тренеру збірної України Андрію Шевченку взяти Артема Мілевського у свій штаб. Тоді "синьо-жовті" точно виграють якийсь великий турнір. раніше Мілевський блиснув геніальним чуттям на матчі збірної України.

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"Це теж побачить Шевченко – наш друг. Треба людей, як ця людина (вказує на Мілевського. – Ред.), в збірну. Ось такий – 15 років в Динамо, треба його другим тренером в збірну, щоб Україна виграла Євро або чемпіонат світу", – сказав Попов ютуб-каналу Міля

Нагадаємо, що перед грою в Бухаресті Мілевський весело провів час з македонськими уболівальниками, серед яких був друг Милі – його екс-одноклубник по київському Динамо македонець Горан Попов.

/ Фото: Twitter

В один з моментів вони влаштували змагання – хто голосніше підтримає свою команду. Величезна компанія фанатів Північної Македонії виявилася голосистрю, і Мілевський, який кричав "Україна!", не стримався, від безсилля вилаявшись: "С**а... Не перекричиш".

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