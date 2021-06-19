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Мілевський стане тренером України, і вона виграє Євро: заява екс-гравця Динамо

Олена Павлова Олена Павлова
19 червня, 22:29
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Колишній захисник киян Горан Попов порадив Андрію Шевченку взяти Артема Мілевського в свій штаб – з ним українська команда виграє великий турнір

Колишній захисник київського Динамо Горан Попов порадив головному тренеру збірної України Андрію Шевченку взяти Артема Мілевського у свій штаб. Тоді "синьо-жовті" точно виграють якийсь великий турнір. раніше Мілевський блиснув геніальним чуттям на матчі збірної України.

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"Це теж побачить Шевченко – наш друг. Треба людей, як ця людина (вказує на Мілевського. – Ред.), в збірну. Ось такий – 15 років в Динамо, треба його другим тренером в збірну, щоб Україна виграла Євро або чемпіонат світу", – сказав Попов ютуб-каналу Міля

Нагадаємо, що перед грою в Бухаресті Мілевський весело провів час з македонськими уболівальниками, серед яких був друг Милі – його екс-одноклубник по київському Динамо македонець Горан Попов.

/ Фото: Twitter

В один з моментів вони влаштували змагання – хто голосніше підтримає свою команду. Величезна компанія фанатів Північної Македонії виявилася голосистрю, і Мілевський, який кричав "Україна!", не стримався, від безсилля вилаявшись: "С**а... Не перекричиш".

Дивіться, як Україна обіграла Північну Македонію 2:1

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#
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І
Г
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Італія
2
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6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
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3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
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2
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