"Настрій – г##но. Миколенко, спи спокійно": Мілевський про поразку України

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський емоційно прокоментував поразку "синьо-жовтих" у стартовому для себе матчі Євро-2020 з Нідерландами 2:3.
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"Я дуже радий за Ярмоленка, насамперед"
"Але зрозуміло, що настрій – г##но. Витягнути таку гру і в кінці пропустити..."
"Я знаю це відчуття, коли ти відіграєшся, але в кінці пропускаєш ще один гол"
"Миколенко – спи спокійно. Сьогодні тяжко було людині"
"Головне – відновлення, нічого страшного не сталося", – резюмував Артем Мілевський свій спіч в ефірі програми Великий футбол
Нагадаємо, збірна України видала неймовірний камбек в матчі проти Нідерландів в Амстердамі, відігравшись з 0:2, але все ж пропустила гол в кінці зустрічі і зазнала поразки 2:3.
Відзначимо, що в другому турі Євро-2020, 17 червня, Україна зіграє з Північною Македонією в Бухаресті, а Нідерланди прийматимуть в Амстердамі Австрію.
Раніше в нашій групі Австрія обіграла Північну Македонію 3:1.
До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.