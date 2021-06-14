"Настрій – г##но. Миколенко, спи спокійно": Мілевський про поразку України

Після 2:3 від Нідерландів Мілевський висловив жаль стосовно втраченої нічиєї, поспівчував Миколенку, але сказав, що нічого страшного не сталося

Артем Мілевський і Віталій Миколенко / Фото: Сегодня|Спорт, Instagram

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський емоційно прокоментував поразку "синьо-жовтих" у стартовому для себе матчі Євро-2020 з Нідерландами 2:3.

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"Я дуже радий за Ярмоленка, насамперед"

"Але зрозуміло, що настрій – г##но. Витягнути таку гру і в кінці пропустити..."

"Я знаю це відчуття, коли ти відіграєшся, але в кінці пропускаєш ще один гол"

"Миколенко – спи спокійно. Сьогодні тяжко було людині"

"Головне – відновлення, нічого страшного не сталося", – резюмував Артем Мілевський свій спіч в ефірі програми Великий футбол

Нагадаємо, збірна України видала неймовірний камбек в матчі проти Нідерландів в Амстердамі, відігравшись з 0:2, але все ж пропустила гол в кінці зустрічі і зазнала поразки 2:3.

Відзначимо, що в другому турі Євро-2020, 17 червня, Україна зіграє з Північною Македонією в Бухаресті, а Нідерланди прийматимуть в Амстердамі Австрію.

Раніше в нашій групі Австрія обіграла Північну Македонію 3:1.

До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.