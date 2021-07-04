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Чекайте! Володимир Кличко натякнув на повернення в ринг, кажучи про збірну

Олег Люлька Олег Люлька
4 липня, 18:07
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Команда Андрія Шевченка програла Англії, Володимир Кличко – британцям Ф'юрі і Джошуа, а й збірна, і сам Кличко ще порадують камбек – натяк від боксера
Володимир Кличко повертається
Володимир Кличко повертається / Фото: Сегодня|Спорт

Після поразки України від Англії 0:4 у чвертьфіналі Євро-2020 легендарний український боксер Володимир Кличко підтримав команду Андрія Шевченка, а також натякнув на своє відновлення кар'єри в рингу!

"Вітаю Англію з відмінною грою!"

"Все пішло не так, як я хотів, але це спорт. Як всім вам відомо, особливо англійським фанатам, я був тим, хто програв, в своєму виді спорту"

"Але справа не в поразці, а в тому, щоб віддати всі сили і повернутися ще сильнішим. Ми всі любимо повернення, чи не так?!"

"Я дуже пишаюся українською командою, нам потрібно високо тримати голову, адже ми далеко просунулися в цьому турнірі, показуючи, що можемо бути конкурентоспроможними!"

"Я не сумніваюся, що нам до снгаи піти ще далі. Слідкуйте за нами"

"До зустрічі, друзі, дякую всім, фанати!"

"Як професійний спортсмен, я не вважаю порожнім звуком слова про те, як всі ви важливі. Продовжуйте вболівати, і одного разу, можливо, я навіть знову почую, як ви вітаєте моє ім'я", – заявив у себе в Instagram Володимир Кличко

Нагадаємо, в своїх останніх поєдинках Володимир Кличко, як і напередодні збірна України, програв британцям – Тайсону Ф'юрі і Ентоні Джошуа. І, судячи з кількох згадок нашим 45-річним боксером слова "камбек", йому не терпиться повернутися.

До речі, недавно 49-річний Шеннон Бріггс заявив, що стане першим суперником Володимира Кличка після повернення того в ринг.

Дивіться, як Володимир Кличко програв в останньому бою Ентоні Джошуа

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F
#
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Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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