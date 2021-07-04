Чекайте! Володимир Кличко натякнув на повернення в ринг, кажучи про збірну

Після поразки України від Англії 0:4 у чвертьфіналі Євро-2020 легендарний український боксер Володимир Кличко підтримав команду Андрія Шевченка, а також натякнув на своє відновлення кар'єри в рингу!
"Вітаю Англію з відмінною грою!"
"Все пішло не так, як я хотів, але це спорт. Як всім вам відомо, особливо англійським фанатам, я був тим, хто програв, в своєму виді спорту"
"Але справа не в поразці, а в тому, щоб віддати всі сили і повернутися ще сильнішим. Ми всі любимо повернення, чи не так?!"
"Я дуже пишаюся українською командою, нам потрібно високо тримати голову, адже ми далеко просунулися в цьому турнірі, показуючи, що можемо бути конкурентоспроможними!"
"Я не сумніваюся, що нам до снгаи піти ще далі. Слідкуйте за нами"
"До зустрічі, друзі, дякую всім, фанати!"
"Як професійний спортсмен, я не вважаю порожнім звуком слова про те, як всі ви важливі. Продовжуйте вболівати, і одного разу, можливо, я навіть знову почую, як ви вітаєте моє ім'я", – заявив у себе в Instagram Володимир Кличко
Нагадаємо, в своїх останніх поєдинках Володимир Кличко, як і напередодні збірна України, програв британцям – Тайсону Ф'юрі і Ентоні Джошуа. І, судячи з кількох згадок нашим 45-річним боксером слова "камбек", йому не терпиться повернутися.
До речі, недавно 49-річний Шеннон Бріггс заявив, що стане першим суперником Володимира Кличка після повернення того в ринг.
Дивіться, як Володимир Кличко програв в останньому бою Ентоні Джошуа