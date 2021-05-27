Володимир Кличко повертається в ринг! Названо першого суперника

Скандальний Шеннон Бріггс заявив, що поб'ється з Володимиром в першому поєдинку українця після відновлення кар'єри. Американець відповість за відірвану голову Кличка

Володимир Кличко / Фото: AFP

Днями колишній тренер Володимира Кличка Джеймс Алі Башир заявив, що українець відновить кар'єру на професійному рингу і поб'є будь-кого з трійки – Ф'юрі, Джошуа, Вайлдер.

А сьогодні з'явилося підтвердження цих слів. Тільки ось суперник у 45-річного Кличка після повернення в ринг буде інший.

Шеннон Бріггс!

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBO 49-річний американець Шеннон Бріггс на прізвисько "Гармата" заявив, що дав добро на бій з Кличком-молодшим.

"Доля розпорядилася так. Я погодився побитися з Володимиром Кличком в його першому бою після повернення. Повідомляю про це вперше. Про це не знає навіть моя дружина. Хлопці, ви перші, хто про це дізнався. Клянуся богом, клянусь могилою моєї матері. Ніхто про це не знає. Ви дізналися про це першими"

"Не знаю, буде це професійний або виставковий бій. Вони подзвонили мені і сказали: "Гей, хочеш побитися з Володимиром Кличком?" Я відповів: "Так". Я навіть поки нікому не розповів про це, тому що обговорював по телефону інші справи", – наводить слова Бріггса Talksport

Шеннон Бріггс / Фото: Instagram

/ Фото: Getty Images

Свій останній поєдинок на профі-рингу Шеннон Бріггс провів у травні 2016 року, нокаутувавши аргентинця Еміліо Зарате. 2010 року Бріггс зустрічався на рингу з Віталієм Кличком і програв одноголосним рішенням суддів.

Потім американець тривалий час переслідував Володимира Кличка, вимагаючи бою. Одного разу справа дійшла до того, що Бріггс підкараулив Кличка-молодшого під час заняття на дошці і за допомогою хвиль від моторного човна скинув українця у воду.

А недавно Бріггс "відірвав" Володимиру Кличку голову і подав її на таці.

Шеннон Бріггс і Володимир Кличко / Фото: Instagram

Володимир Кличко не бився в профі з тих пір, як у квітні 2017-го поступився нокаутом Ентоні Джошуа. Проте весь цей час українець активно тренувався.