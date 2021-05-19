Бойфренд-насильник колишньої дівчини Кличка виходить з в'язниці. Чи варто боятися Гейден?

Актор Брайан Гікерсон провів за гратами лише 12 днів, оскільки погодився співпрацювати зі слідством, але на цьому його покарання не закінчується

Гейден Панеттьєр і її бойфренд Браян Хікерсон / Фото: Getty Images

У середу, 19 травня, закінчується тюремне ув'язнення Брайана Гікерсона – колишнього хлопця Гейден Панеттьєр. Американський актор тільки починав свій шлях на сцені, проте після гучного скандалу навряд чи він продовжиться. Ми писали, що бойфренд колишньої дівчини Кличка отримав строк.

Гікерсон неодноразово бив Панеттьєр. Після перших повідомлень про неприємності Гейден намагалася йти від теми насильства і навіть журналістам розповідала, що у них тепер все ОК.

Стосунки пари тривали в 2018-2020 роках. Періодично вони показувалися на публіці. Однак після чергового дзвінка зірки серіалу "Нешвілл" в поліцію все завершилося судом.

Згодом Гейден розповіла деталі конфліктів і висловила впевненість, що допоможе іншим уникати подібних принижень. А в цьому році колишня наречена Кличка з'явилася з новим бойфрендом.

Тим часом, Брайан сам відправився до в'язниці 7 травня цього року після того, як йому присудили 45 діб арешту. Правда, він погодився визнати свою провину за кількома пунктами звинувачення, за що йому скоротили строк до 12 днів. До того ж в найближчі п'ять років йому заборонено наближатися до Панеттьєр. А колись він робив їй пропозицію вийти заміж!

Крім того, над Гікерсоном висить умовне покарання в чотири роки, штраф і необхідність відвідувати уроки проти домашнього насильства. Здається, він розуміє, що якщо знову спробує створити щось подібне, то може сісти вже на кілька років.

При необхідності і Кличко може встати на захист екскоханої. Адже нещодавно вона розповідала, що, як і раніше, знаходиться в гарних стосунках із боксером. До того ж їхня дочка Кайя-Євдокія зростає в Києві з українцем.

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Згадаймо, як Кличко звертався до співвітчизників стосовно коронавірусу: