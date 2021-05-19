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Диктатори впадуть! Володимир Кличко вірить в нашу перемогу над Росією

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
19 травня, 17:17
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Знаменитий український боксер впевнений, що за демократію треба битися і з допомогою союзників ми виграємо війну на сході України
/ Фото: Getty Images

Легендарний боксер, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко висловився про війну на Донбасі.

"У нас є виклики в геополітиці. Але я більш ніж упевнений, що все пройде. У політиці все вимагає часу. Україна має виклики через війну на сході з Росією. Але це пройде. За допомогою союзників. Сам ти підеш швидше, але в команді – далі.

Я вірю, що все, що робиться через примус, має свій кінець. Як і диктаторство. Диктатори поляжуть. У цьому немає сумнівів.

Я точно розумію, що завжди буде боротьба між добром і злом. Вона ніколи не зупиняється. Але ти хочеш ставати кращим, тому що добро більше зла. Зла менше, просто воно звучить голосніше. Нам варто залишатися стійкими, продовжувати битися за демократію", – заявив Кличко.

Нагадаємо, що колишній наставник Володимира Джеймс Алі Башир заявив, що українець відновить кар'єру на професійному рингу і поб'є будь-кого з трійки – Ф'юрі, Джошуа, Уайлдер.

Також недавно Володимир Кличко натякнув фанатам, що повернеться на ринг, щойно завершиться пандемія.

Володимир Кличко провів спаринг з Евандером Холіфілдом Відео: Instagram
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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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