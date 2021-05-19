Диктатори впадуть! Володимир Кличко вірить в нашу перемогу над Росією

Легендарний боксер, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко висловився про війну на Донбасі.

"У нас є виклики в геополітиці. Але я більш ніж упевнений, що все пройде. У політиці все вимагає часу. Україна має виклики через війну на сході з Росією. Але це пройде. За допомогою союзників. Сам ти підеш швидше, але в команді – далі.

Я вірю, що все, що робиться через примус, має свій кінець. Як і диктаторство. Диктатори поляжуть. У цьому немає сумнівів.

Я точно розумію, що завжди буде боротьба між добром і злом. Вона ніколи не зупиняється. Але ти хочеш ставати кращим, тому що добро більше зла. Зла менше, просто воно звучить голосніше. Нам варто залишатися стійкими, продовжувати битися за демократію", – заявив Кличко.