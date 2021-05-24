Дівчина Кличка намагалася покінчити життя самогубством. Що сталося того вечора?

У Німеччині Марина Ернандес крутила романи з багатьма зірками, але проти її відносин з Володимиром Кличком виступав промоутер українського боксера

Владимир Кличко і Марина Ернандес, 1999 год / Фото: Getty Images

4 грудня 1999 року Володимир Кличко нокаутував у другому раунді Лайоша Ероша і захистив титул інтерконтинентального чемпіона WBA. Ось уже три роки, як Кличко влаштувався в Німеччині, його кар'єра йде вгору. Він стає впізнаваним, популярним. Таких любить Марина Ернандес.

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Через три тижні після бою Володимира, Марина, витративши 148 тисяч марок, отримає ліцензію пілота на управління Boeing. Збулася її мрія. Вона з дитинства хотіла літати. А ще любить швидкі машини і успішних чоловіків.

Ернандес бачили в компанії зірок Формули-1 Девіда Култхарда і Жака Вільньова. Потім вона закрутила роман з футболістом Гамбурга Берндом Холлербахом. Все у них було гладко, поки на якійсь вечірці Марія не познайомилася з Кличком.

Як писав журнал MAX, коли Бернд був на зборах, Володимир надіслав дівчині величезний букет троянд. Незабаром вона вже жила з боксером. В їх спальню купила два килимка синій і жовтий – в кольорах українського прапора. По Гамбургу їздила на жовтому Volvo з українськими номерами. Пара не приховувала своїх стосунків, тому спільні фото з'явилися в інформагентствах.

Вплив Марини на Кличка дуже не подобався його промоутеру Клаусу-Пітеру Колю. Той мріяв зробити з українця суперчемпіона і вважав цей роман загрозою кар'єрі боксера.

Хтось розпустив чутки, що Марія таємно знову зустрічається з Холлербахом. Футболіст все заперечував. Кличко злився. В результаті пара розлучилася.

Марина важко переживала розрив. Підозрюють, що не обходилося без кокаїну. На одній з вечірок, присвячених Формулі-1, кинулася за борт яхти Ніка Хайфельда, хоча і не вміла плавати.

Вночі 8 вересня 2000 року Марина тусила на VIP-вечірці. Там було багато алкоголю. Кажуть, випила шість чарок горілки. Бачили, як вона щебетала з поп-зіркою Дітером Боленом. Посварилася зі своїм другом і "королем вечірок" Майклом Аммером. Той заявив, що Марина чіпляється до зірок, щоб пішли чутки ніби у неї роман.

Образившись, Ернандес пішла додому. Їй подзвонили з невідомого номера і сказали в трубку: "Ти повія, я до тебе доберуся".

Марина вилізла на дах чотириповерхового будинку і зателефонувала друзям, щоб попрощатися. Дівчину помітили і викликали поліцію. Як тільки патрульні вийшли з машини, Марина кинулася вниз. Удар пом'якшили кущі. Переломи п'ят, стегна, руки, кісток таза... Кома... Сім операцій. Але лікарі врятували Ернандес...