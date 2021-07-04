Ждите! Владимир Кличко намекнул на возвращение в ринг, говоря о сборной

Команда Андрея Шевченко проиграла Англии, Владимир Кличко – британцам Фьюри и Джошуа, но и сборная, и сам Кличко еще порадуют камбэками – намек от боксера

Владимир Кличко возвращается / Фото: Сегодня|Спорт

После поражения Украины от Англии 0:4 в четвертьфинале Евро-2020 легендарный украинский боксер Владимир Кличко поддержал команду Андрея Шевченко, а также намекнул на свое скорое возобновление карьеры в ринге!

"Поздравляю Англию с отличной игрой!"

"Все пошло не так, как я хотел, но это спорт. Как всем вам известно, особенно английским фанатам, я был проигравшим в своем виде спорта"

"Но дело не в поражении, а в том, чтобы отдать все силы и вернуться еще сильнее. Мы все любим возвращения, не так ли?!"

"Я очень горжусь украинской командой, нам нужно высоко держать голову, так как мы далеко продвинулись в этом турнире, показывая, что мы можем быть конкурентоспособными!"

"Я не сомневаюсь, что мы можем пойти еще дальше. Следите за нами"

"До встречи, друзья, спасибо всем, фанаты!"

"Как профессиональный спортсмен, я не считаю пустым звуком слова о том, как все вы важны. Продолжайте болеть, и однажды, может быть, я даже снова услышу, как вы приветствуете мое имя", – заявил у себя в Instagram Владимир Кличко

Напомним, в своих последних поединках Владимир Кличко, как и накануне сборная Украины, проиграл британцам – Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа. И, судя по нескольким упоминаниям нашим 45-летним боксером слова "камбэк", ему не терпится вернуться.

Кстати, недавно 49-летний Шэннон Бриггс заявил, что станет первым соперником Владимира Кличко после возвращения того в ринг.

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