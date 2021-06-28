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Кличко засекли во Львове с новой женщиной

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
28 июня, 09:29
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Знаменитый украинский боксер, который и после ухода из спорта продолжает тренироваться, увлекательно проводит время и посетил джазовый фестиваль
Владимир Кличко не скучает на пенсии
Владимир Кличко не скучает на пенсии / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко пока что не подтверждает, что он снова вернется в профессиональный бокс. Хотя в конце мая ходили слухи, что Владимир Кличко возвращается в ринг: назван первый соперник. 45-летний звездный спортсмен очень редко и дозированно выдает информацию. Тем более – о своей личной жизни. Однако порой его замечают на массовых мероприятиях.

Пару дней назад Усик и Кличко в компании князя Монако блеснули во фраках. Теперь же Володю заметили в Украине. В эти дни во Львове проходит Leopolis Jazz Fest, который посещают многие известные персоны. В частности, писали, что там побывал мэр столицы Виталий Кличко. Теперь же свидетельствуют, что и его брат также посетил концерты.

На странице фанатов Кличко-младшего и его бывшей невесты Хейден Панеттьер в Instagram появились новые кадры из Львова. На одном фото Владимир идет рядом с какой-то женщиной. Была ли она вместе с ним, или же просто случайно попала в кадр, не уточняется.

Еще на одной фотографии боксер сидит в зрительном зале. Джазовый фестиваль во Львове является традиционным. В этом году он проходит с 24 по 28 июня.

Неделю назад Кличко сбежал от людей в пустыню.

Смотрите видео самого короткого боя Виталия Кличко:

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