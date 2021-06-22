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Кличко сбежал от людей в пустыню

Олег Люлька Олег Люлька
22 июня, 09:37
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Знаменитому украинскому боксеру захотелось побыть наедине с собой, чтобы обрести фокус. Для этого 45-летний спортсмен не нашел лучшего места, чем дюны
Владимир Кличко в пустыне
Владимир Кличко в пустыне / Фото: Instagram

Владимир Кличко решил перезагрузиться, и для этого выбрал необычное место – пустыню. Песок, по признанию знаменитого спортсмена, помогает ему сфокусироваться на новых вызовах.

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"Лучшая перезагрузка для меня – это снова четко найти свой фокус, когда у меня есть пространство и покой для мыслей, и я могу побыть наедине с собой. Пустыня предлагает абсолютный покой", – подписал свое фото в окружении необъятных песков 45-летний Кличко-младший

"Владимир смотрит в завтрашний день", – прокомментировал фото спортсмена в дюнах один из его фолловеров

А другой подписчик Кличко-младшего пошутил: "На этом фото не хватает только Шэннона Бриггса, который вырывается из песка и кричит Владимиру: "Давай драться!"

Владимир Кличко vs Шеннон Бриггс
Владимир Кличко vs Шеннон Бриггс / Фото: Getty Images

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Напомним, недавно 49-летний Шэннон Бриггс заявил, что станет первым соперником Владимира Кличко после возвращения того в ринг.

Смотрите, как Владимир Кличко проиграл в последнем бою Энтони Джошуа

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4
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2
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1
4
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2
0:2
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
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2
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