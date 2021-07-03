Кличко в форме сборной записал обращение на английском: Слава Украине!

Знаменитый украинский боксер оригинально пожелал удачи нашей футбольной команде на Евро-2020 и призвал всех получить удовольствие от действа

Владимир Кличко не скучает на пенсии / Фото: Instagram

В субботу на чемпионате Европы состоится историческое противостояние. На нашем сайте стартовала Украина – Англия онлайн-трансляция. Противостояние в Риме привлекало внимание известных персон из спорта и не только.

Сегодня днем неординарный видеоролик записал бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко. 45-летний украинец обратился к поклонникам на английском языке и с юмором пожелал всем успеха. Видео появилось на страничке звезды в Instagram.

Накануне Владимир Кличко нашел в пустыне правильного союзника.

Спортсмен на фоне природы с выражением произнес речь на английском, а завершил ярким восклицанием:

"Привет, народ. Люди не перестают спрашивать меня, что я думаю о матче между Украиной и Англией. Я не пропущу его ни за что на свете. Если что-то и нужно пропустить, так это английскому вратарю мяч, влетающий в его сетку. Давайте все смотреть, болеть за наши страны и получать удовольствие. Удачи обоим командам, особенно – "сине-желтой". Спасибо всем фанатам, вы делаете эти большие события такими особенными. Слава Украине!"

Тем временем на английском ТВ карту Украины на форме сборной сравнили с грязным пятном. Заметим, что на Володе была футболка нового образца с картой Украины.

На днях Кличко засекли во Львове с новой женщиной.

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