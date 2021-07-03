3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Кличко в форме сборной записал обращение на английском: Слава Украине!

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
3 июля, 15:25
Копировать ссылку
Знаменитый украинский боксер оригинально пожелал удачи нашей футбольной команде на Евро-2020 и призвал всех получить удовольствие от действа
Владимир Кличко не скучает на пенсии
Владимир Кличко не скучает на пенсии / Фото: Instagram

В субботу на чемпионате Европы состоится историческое противостояние. На нашем сайте стартовала Украина – Англия онлайн-трансляция. Противостояние в Риме привлекало внимание известных персон из спорта и не только.

Сегодня днем неординарный видеоролик записал бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко. 45-летний украинец обратился к поклонникам на английском языке и с юмором пожелал всем успеха. Видео появилось на страничке звезды в Instagram.

Накануне Владимир Кличко нашел в пустыне правильного союзника.

Спортсмен на фоне природы с выражением произнес речь на английском, а завершил ярким восклицанием:

"Привет, народ. Люди не перестают спрашивать меня, что я думаю о матче между Украиной и Англией. Я не пропущу его ни за что на свете. Если что-то и нужно пропустить, так это английскому вратарю мяч, влетающий в его сетку.

Давайте все смотреть, болеть за наши страны и получать удовольствие. Удачи обоим командам, особенно – "сине-желтой". Спасибо всем фанатам, вы делаете эти большие события такими особенными. Слава Украине!"

Тем временем на английском ТВ карту Украины на форме сборной сравнили с грязным пятном. Заметим, что на Володе была футболка нового образца с картой Украины.

На днях Кличко засекли во Львове с новой женщиной.

Смотрите необычную озвучку мультфильма о козаках:

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

11 800 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять