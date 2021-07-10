Забарний із спокусливою падчеркою Джеджули: відпочинок на яхті після Євро

18-річний захисник збірної України Ілля Забарний, якого Йожеф Сабо назвав одним з трьох найкращих гравців нашої збірної на Євро-2020, після вильоту з турніру набирається сил в турецькому Бодрумі разом зі своєю коханою Ангеліною.
Пара вразила підписників фотографіями, опублікованими на сторінці Ангеліни в Instagram. Футболіст і його наречена відпочивають на яхті, а під час одного зі своїх запливів закохані відкрили підводну печеру в скелі.
- "Вам на обкладинку терміново треба. Нереальні!"
- "Створені один для одного!!! Так тримати"
- "Найкрасивіша пара України!"
- "А ви навіть схожі в профіль", – пишуть у коментарях під знімками користувачі соцмереж
Крім того, парочка вирішила поганяти Егейським морем на водному мотоциклі.
Нагадаємо, кохана Іллі Забарного Ангеліна є донькою Юлії Леус – дружини відомого телеведучого Андрія Джеджули.
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