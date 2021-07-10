Забарний із спокусливою падчеркою Джеджули: відпочинок на яхті після Євро

Центрального захисника збірної України Іллю Забарного і його кохану Ангеліну, які відпочивають у водах Егейського моря, підписники називають найкрасивішою парою країни

Ілля Забарний і його любов Ангеліна / Фото: Instagram

18-річний захисник збірної України Ілля Забарний, якого Йожеф Сабо назвав одним з трьох найкращих гравців нашої збірної на Євро-2020, після вильоту з турніру набирається сил в турецькому Бодрумі разом зі своєю коханою Ангеліною.

Пара вразила підписників фотографіями, опублікованими на сторінці Ангеліни в Instagram. Футболіст і його наречена відпочивають на яхті, а під час одного зі своїх запливів закохані відкрили підводну печеру в скелі.

"Вам на обкладинку терміново треба. Нереальні!"

"Створені один для одного!!! Так тримати"

"Найкрасивіша пара України!"

"А ви навіть схожі в профіль", – пишуть у коментарях під знімками користувачі соцмереж

Крім того, парочка вирішила поганяти Егейським морем на водному мотоциклі.

Нагадаємо, кохана Іллі Забарного Ангеліна є донькою Юлії Леус – дружини відомого телеведучого Андрія Джеджули.

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