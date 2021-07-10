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Забарный с соблазнительной падчерицей Джеджулы: отдых на яхте после Евро

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
10 июля, 17:48
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Центрального защитника сборной Украины Илью Забарного и его возлюбленную Ангелину, отдыхающих в водах Эгейского моря, подписчики называют самой красивой парой страны
Илья Забарный и его любовь Ангелина
Илья Забарный и его любовь Ангелина / Фото: Instagram

18-летний защитник сборной Украины Илья Забарный, которого Йожеф Сабо назвал одним из трех лучших игроков нашей сборной на Евро-2020, после вылета с турнира набирается сил в турецком Бодруме вместе со своей возлюбленной Ангелиной.

Пара восхитила подписчиков фотографиями, опубликованными на странице Ангелины в Instagram. Футболист и его невеста отдыхают на яхте, а во время одного из своих заплывов влюбленные открыли подводную пещеру в скале.

  • "Вам на обложку срочно надо. Нереальные!"
  • "Созданы друг для друга!!! Ребята, так держать"
  • "Самая красивая пара Украины!"
  • "А вы даже похожи в профиль", – пишут в комментариях под снимками пользователи соцсетей

Кроме того, парочка решила порассекать по Эгейскому морю на водном мотоцикле.

Напомним, возлюбленная Ильи Забарного Ангелина является дочкой Юлии Леус – жены известного телеведущего Андрея Джеджулы.

Смотрите, как Забарный и сборная Украины прощались с Евро-2020

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