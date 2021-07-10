Забарный с соблазнительной падчерицей Джеджулы: отдых на яхте после Евро

18-летний защитник сборной Украины Илья Забарный, которого Йожеф Сабо назвал одним из трех лучших игроков нашей сборной на Евро-2020, после вылета с турнира набирается сил в турецком Бодруме вместе со своей возлюбленной Ангелиной.
Пара восхитила подписчиков фотографиями, опубликованными на странице Ангелины в Instagram. Футболист и его невеста отдыхают на яхте, а во время одного из своих заплывов влюбленные открыли подводную пещеру в скале.
- "Вам на обложку срочно надо. Нереальные!"
- "Созданы друг для друга!!! Ребята, так держать"
- "Самая красивая пара Украины!"
- "А вы даже похожи в профиль", – пишут в комментариях под снимками пользователи соцсетей
Кроме того, парочка решила порассекать по Эгейскому морю на водном мотоцикле.
Напомним, возлюбленная Ильи Забарного Ангелина является дочкой Юлии Леус – жены известного телеведущего Андрея Джеджулы.
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