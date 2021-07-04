Сабо назвав трьох найкращих гравців України на Євро-2020

Колишньому головному тренеру української національної команди на чемпіонаті Європи сподобалися дії Георгія Бущана, Іллі Забарна і Андрія Ярмоленка

Бущан, Забарний і Ярмоленко / Фото: Reuters

Колишній тренер збірної України 81-річний Йожеф Сабо відзначив лише трьох гравців у її складі на Євро-2020, де вона завершила виступи в 1/4 фіналу, програвши Англії 0:4.

"Бущан – номер 1. Він увірвався до основного складу збірної і Динамо. Забарний – але в останньому матчі він уже теж був утомлений. Молодий хлопець, цього варто було очікувати. Ярмоленко добре зіграв з Нідерландами і в першому таймі з македонцями. А більше ніхто мені не сподобався", – наводить слова Йожефа Сабо Tribuna.com

За його словами, Україна – у топ-8 на Євро-2020, але вона не топзбірна. А 0:4 від Англії – це, вважає Сабо, ще нормально. Могла бути й більша поразка, якби "англійці не зупинилися".

"Грою збірної України я не вражений, ми програли три матчі. Мені сподобалася тільки зустріч з Нідерландами. А в другому таймі матчу з Північною Македонією ми вже трималися за рахунок 2:1 і відбивалися як могли. А потім програли Австрії, гра з нашого боку була слабка і жахлива. А шведи самі винні, бо виклалися в матчі з поляками, щоб перемогти, хоча їм було досить і 2:2. А на нас у них не вистачило сил", – пройшовся по всіх наших матчах на турнірі Сабо

Андрій Шевченко і Йожеф Сабо / Фото: Reuters

Раніше Сабо покартав Шевченка за те, що той не виставив свіжіший склад на Англію, але заявив, що Шева має залишитися тренером збірної України.