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Сабо назвав трьох найкращих гравців України на Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
4 липня, 20:51
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Колишньому головному тренеру української національної команди на чемпіонаті Європи сподобалися дії Георгія Бущана, Іллі Забарна і Андрія Ярмоленка
Бущан, Забарний і Ярмоленко
Бущан, Забарний і Ярмоленко / Фото: Reuters

Колишній тренер збірної України 81-річний Йожеф Сабо відзначив лише трьох гравців у її складі на Євро-2020, де вона завершила виступи в 1/4 фіналу, програвши Англії 0:4.

"Бущан – номер 1. Він увірвався до основного складу збірної і Динамо. Забарний – але в останньому матчі він уже теж був утомлений. Молодий хлопець, цього варто було очікувати. Ярмоленко добре зіграв з Нідерландами і в першому таймі з македонцями. А більше ніхто мені не сподобався", – наводить слова Йожефа Сабо Tribuna.com

За його словами, Україна – у топ-8 на Євро-2020, але вона не топзбірна. А 0:4 від Англії – це, вважає Сабо, ще нормально. Могла бути й більша поразка, якби "англійці не зупинилися".

"Грою збірної України я не вражений, ми програли три матчі. Мені сподобалася тільки зустріч з Нідерландами. А в другому таймі матчу з Північною Македонією ми вже трималися за рахунок 2:1 і відбивалися як могли. А потім програли Австрії, гра з нашого боку була слабка і жахлива. А шведи самі винні, бо виклалися в матчі з поляками, щоб перемогти, хоча їм було досить і 2:2. А на нас у них не вистачило сил", – пройшовся по всіх наших матчах на турнірі Сабо

Андрій Шевченко і Йожеф Сабо
Андрій Шевченко і Йожеф Сабо / Фото: Reuters

Раніше Сабо покартав Шевченка за те, що той не виставив свіжіший склад на Англію, але заявив, що Шева має залишитися тренером збірної України.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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