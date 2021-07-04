Сабо назвав трьох найкращих гравців України на Євро-2020

Колишній тренер збірної України 81-річний Йожеф Сабо відзначив лише трьох гравців у її складі на Євро-2020, де вона завершила виступи в 1/4 фіналу, програвши Англії 0:4.
"Бущан – номер 1. Він увірвався до основного складу збірної і Динамо. Забарний – але в останньому матчі він уже теж був утомлений. Молодий хлопець, цього варто було очікувати. Ярмоленко добре зіграв з Нідерландами і в першому таймі з македонцями. А більше ніхто мені не сподобався", – наводить слова Йожефа Сабо Tribuna.com
За його словами, Україна – у топ-8 на Євро-2020, але вона не топзбірна. А 0:4 від Англії – це, вважає Сабо, ще нормально. Могла бути й більша поразка, якби "англійці не зупинилися".
"Грою збірної України я не вражений, ми програли три матчі. Мені сподобалася тільки зустріч з Нідерландами. А в другому таймі матчу з Північною Македонією ми вже трималися за рахунок 2:1 і відбивалися як могли. А потім програли Австрії, гра з нашого боку була слабка і жахлива. А шведи самі винні, бо виклалися в матчі з поляками, щоб перемогти, хоча їм було досить і 2:2. А на нас у них не вистачило сил", – пройшовся по всіх наших матчах на турнірі Сабо
Раніше Сабо покартав Шевченка за те, що той не виставив свіжіший склад на Англію, але заявив, що Шева має залишитися тренером збірної України.