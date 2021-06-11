Міс збірної Італії: Іммобіле знайшов дружину в соціальних мережах

Джессіка Мелена працювала моделлю в Римі, коли познайомилася з перспективних футболістом Пескари

Джессіка - дружина Чіро Іммобіле

Нападаючий Чіро Іммобіле – основна ударна сила Італії на чемпіонаті Європи. У всіх турнірах цього сезону форвард Лаціо забив 25 голів у 41 матчі.

Натхненням для Іммобіле є його сім'я. З Джессікою Меленою вони познайомилися в 2011 році. В соціальних мережах. На той момент Чіро вважався одним із кращих молодих футболістів Італії, хоча і виступав за скромну Пескару. А Джессіка була успішною моделлю в Римі. Але як тільки пара закрутила роман, дівчина кинула роботу.

У 2013 році Джессіка подарувала коханому доньку Міхеллу. У 2015 році народилася друга дочка – Джорджіа. А в 2019-му народився син Маттіа.