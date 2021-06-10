Міс збірної Іспанії: за 300 євро можна потренуватися з дівчиною Льоренте

Дипломована юристка Патрісія Ноарбе працює фітнес-тренером і становить індивідуальні тренування для всіх бажаючих

Патрісія Ноарбе - дівчина Маркоса Льоренте

Маркос Льоренте є внучатим племінником легендарного футболіста, а нині почесного президента Реала Пако Хенто. Він і сам починав кар'єру в Королівському клубі. Але отримати стабільне місце в основному складі Маркосу не вдалося і він пішов в Атлетіко в 2019 році за 40 млн євро.

В іспанській столиці Льоренте закрутив роман зі студенткою юридичного факультету Патрісією Ноарбе. На той момент Маркосу було 18 років, а Патрісії – 17. Так що пара разом вже вісім років.

Паралельно навчанню в престижному університеті Комплутенсе Ноарбе почала працювати професійним фітнес-тренером. Зараз у дівчини є власний сайт, де будь-який бажаючий за 300 євро може замовити індивідуальні плани тренувань.