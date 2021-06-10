11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Міс збірної Іспанії: за 300 євро можна потренуватися з дівчиною Льоренте

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
10 червня, 17:13
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Дипломована юристка Патрісія Ноарбе працює фітнес-тренером і становить індивідуальні тренування для всіх бажаючих
Патрісія Ноарбе - дівчина Маркоса Льоренте
Патрісія Ноарбе - дівчина Маркоса Льоренте

Маркос Льоренте є внучатим племінником легендарного футболіста, а нині почесного президента Реала Пако Хенто. Він і сам починав кар'єру в Королівському клубі. Але отримати стабільне місце в основному складі Маркосу не вдалося і він пішов в Атлетіко в 2019 році за 40 млн євро.

В іспанській столиці Льоренте закрутив роман зі студенткою юридичного факультету Патрісією Ноарбе. На той момент Маркосу було 18 років, а Патрісії – 17. Так що пара разом вже вісім років.

Паралельно навчанню в престижному університеті Комплутенсе Ноарбе почала працювати професійним фітнес-тренером. Зараз у дівчини є власний сайт, де будь-який бажаючий за 300 євро може замовити індивідуальні плани тренувань.

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