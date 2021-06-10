Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Міс збірної Данії: подружка Вінда закликає садити дерева і хоче стати журналісткою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
10 червня, 14:22
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Лайла Хасанович увійшла в десятку на конкурсі "Міс Данія" і активно бореться проти глобального потепління
Лайла Хасанович - дівчина Йонаса Вінда
Лайла Хасанович - дівчина Йонаса Вінда

Йонас Вінд повинен стати ударною силою збірної Данії на чемпіонаті Європи. У 22-річного форварда відмінна статистика – 7 матчів, 3 голи.

А ще у Йонаса буде чудова підтримка на Євро-2020 в особі його дівчини Лайли Хасанович.

У 2019 році Лайла брала участь в конкурсі "Міс Данія", де увійшла в топ-10. Дівчина має свій канал на You-Tube з 24 тисячами підписників. Вона записує блоги, а також активно бореться проти глобального потепління. Лайла створила сайт, де кожен бажаючий за 2,95 доларів може посадити дерево в будь-якому куточку нашої планети.

Хасанович мріє стати журналісткою, оскільки їй подобається працювати перед камерою. А ще вона впевнена, що журналістика – це прекрасна можливість надихати інших людей.

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