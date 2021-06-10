Міс збірної Данії: подружка Вінда закликає садити дерева і хоче стати журналісткою

Лайла Хасанович увійшла в десятку на конкурсі "Міс Данія" і активно бореться проти глобального потепління

Лайла Хасанович - дівчина Йонаса Вінда

Йонас Вінд повинен стати ударною силою збірної Данії на чемпіонаті Європи. У 22-річного форварда відмінна статистика – 7 матчів, 3 голи.

А ще у Йонаса буде чудова підтримка на Євро-2020 в особі його дівчини Лайли Хасанович.

У 2019 році Лайла брала участь в конкурсі "Міс Данія", де увійшла в топ-10. Дівчина має свій канал на You-Tube з 24 тисячами підписників. Вона записує блоги, а також активно бореться проти глобального потепління. Лайла створила сайт, де кожен бажаючий за 2,95 доларів може посадити дерево в будь-якому куточку нашої планети.

Хасанович мріє стати журналісткою, оскільки їй подобається працювати перед камерою. А ще вона впевнена, що журналістика – це прекрасна можливість надихати інших людей.