11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Міс збірної Англії: дружина Пікфорда любить кидатися грошима

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
11 червня, 07:30
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Меган Девісон легко може орендувати літак на бій Джошуа і купити сумочку за кілька тисяч фунтів
Меган Девісон - дружина Джордана Пікфорда
Меган Девісон - дружина Джордана Пікфорда

15 червня 2017 року Джордан Пікфорд перейшов з Сандерленда в Евертон за 25 млн фунтів. Це був найдорожчий трансфер британського воротаря в історії і третій в списку найдорожчих трансферів воротарів після – Буффона і Едерсона.

Талант Джордана розглянули відразу. В юнацькі збірні Англії він отримував виклик з п'ятого дивізіону! Довгий час Пікфорд поневірявся по орендах в нижчих лігах, поки його не викупив Евертон.

В Ліверпуль Джордан переїхав не сам, а разом з нареченою Меган Девісон. Воротар зустрів свою кохану в середній школі, коли їй було 14 років. З тих пір вони разом. У лютому 2019 роки дівчина народила сина Арло. На честь цієї події Джордан подарував Меган каблучку з величезним діамантом, але дівчині вона принесло не тільки радість, а й неприємності. Дівчина не змогла зняти каблучку і її палець посинів. Довелося розрізати каблучку вартістю 500 тисяч фунтів.

Як пишуть британські ЗМІ, Меган любить витрачати гроші. Якщо раніше дівчина одягалася в простих магазинах, то зараз вона відвідує тільки дуже дорогі. В її колекції лише сумочок на 10 тисяч фунтів, а взуття дешевше тисячі фунтів за пару не знайдете. Вона легко може орендувати літак, щоб змотатися в Лондон на бій Джошуа. А відпочиває пара в основному на Мальдівах і Багамах, витрачаючи по 2500 фунтів за номер в готелі.

До речі, на Мальдівах вони планували весілля навесні минулого року. Але коронавірус сплутав всі плани. Довелося скромно розписатися в графстві Чешир.

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