Міс збірної Англії: дружина Пікфорда любить кидатися грошима

Меган Девісон легко може орендувати літак на бій Джошуа і купити сумочку за кілька тисяч фунтів

Меган Девісон - дружина Джордана Пікфорда

15 червня 2017 року Джордан Пікфорд перейшов з Сандерленда в Евертон за 25 млн фунтів. Це був найдорожчий трансфер британського воротаря в історії і третій в списку найдорожчих трансферів воротарів після – Буффона і Едерсона.

Талант Джордана розглянули відразу. В юнацькі збірні Англії він отримував виклик з п'ятого дивізіону! Довгий час Пікфорд поневірявся по орендах в нижчих лігах, поки його не викупив Евертон.

В Ліверпуль Джордан переїхав не сам, а разом з нареченою Меган Девісон. Воротар зустрів свою кохану в середній школі, коли їй було 14 років. З тих пір вони разом. У лютому 2019 роки дівчина народила сина Арло. На честь цієї події Джордан подарував Меган каблучку з величезним діамантом, але дівчині вона принесло не тільки радість, а й неприємності. Дівчина не змогла зняти каблучку і її палець посинів. Довелося розрізати каблучку вартістю 500 тисяч фунтів.

Як пишуть британські ЗМІ, Меган любить витрачати гроші. Якщо раніше дівчина одягалася в простих магазинах, то зараз вона відвідує тільки дуже дорогі. В її колекції лише сумочок на 10 тисяч фунтів, а взуття дешевше тисячі фунтів за пару не знайдете. Вона легко може орендувати літак, щоб змотатися в Лондон на бій Джошуа. А відпочиває пара в основному на Мальдівах і Багамах, витрачаючи по 2500 фунтів за номер в готелі.

До речі, на Мальдівах вони планували весілля навесні минулого року. Але коронавірус сплутав всі плани. Довелося скромно розписатися в графстві Чешир.