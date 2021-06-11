11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Мисс сборной Англии: супруга Пикфорда любит швыряться деньгами

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
11 июня, 07:30
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Меган Дэвисон легко может арендовать самолет на бой Джошуа и купить сумочку за несколько тысяч фунтов
Меган Дэвисон - жена Джордана Пикфорда
Меган Дэвисон - жена Джордана Пикфорда

15 июня 2017 года Джордан Пикфорд перешел из Сандерленда в Эвертон за 25 млн фунтов. Это был самый дорогой трансфер британского вратаря в истории и третий в списке самых дорогих трансферов вратарей после – Буффона и Эдерсона.

Талант Джордана рассмотрели сразу. В юношеские сборные Англии он получал вызов из пятого дивизиона! Долгое время Пикфорд скитался по арендам в низших лигах, пока его не выкупил Эвертон.

В Ливерпуль Джордан переехал не сам, а вместе с невестой Меган Дэвисон. Вратарь встретил свою возлюбленную в средней школе, когда ей было 14 лет. С тех пор они вместе. В феврале 2019 года девушка родила сына Арло. В честь этого события Джордан подарил Меган кольцо с огромным бриллиантом, но девушке оно принесло не только радость, но и неприятности. Девушка не смогла снять кольцо и ее палец посинел. Пришлось разрезать кольцо стоимостью 500 тысяч фунтов.

Как пишут британские СМИ, Меган любит тратить деньги. Если раньше девушка одевалась в простых магазинах, то сейчас она посещает только очень дорогие. В ее коллекции лишь сумочек на 10 тысяч фунтов, а обуви дешевле тысячи фунтов за пару не найдете. Она легко может арендовать самолет, чтобы смотаться в Лондон на бой Джошуа. А отдыхает пара в основном на Мальдивах и Багамах, тратя по 2500 фунтов за номер в гостинице.

Кстати, на Мальдивах они планировали свадьбу весной прошлого года. Но коронавирус спутал все планы. Пришлось скромно расписаться в графстве Чешир.

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