Україна програла слонам. Агент назвав нашу збірну картоном

За словами В'ячеслава Заховайла, збірна України стала жертвою слонячого футболу у виконанні англійців, який, на думку експерта, рулить на нинішньому Євро

Заховайло критикує нашу збірну і дякує їй / Фото: Reuters

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло, який працював з Русланом Ротанем і Сергієм Рибалкою, назвав причиною розгрому України від Англії 0:4 перевагу англійців в атлетизмі.

"Програли атлетам, яких я, мабуть, назву слонами, – написав Заховайло у себе в Facebook. – Слони продавили нас як картон. Треба визнати, атлетизм наших гравців залишає бажати кращого. Подивіться на тенденцію: Англія, Данія, Швеція, Чехія... Хоч я і не люблю слонячий футбол, але він, на жаль, в тренді. Є над чим замислитися нашим дитячим тренерам і скаутам"

"Треба подякувати нашій команді. Вона боролася в цьому матчі, і по-футбольному ми англійцям не поступалися. Матч був програний в дрібницях. Помилка Кривцова порушила план на гру. На такому рівні це не пробачають"

"Життя триває. Фахівцям потрібно робити висновки, а вболівальникам сподіватися на краще", – додав Заховайло

Раніше, коментуючи виліт України з Євро-2020, сам Андрій Шевченко заявив: "Нам ще рано брати такі гори".

При цьому Шевченко не дав чіткої відповіді на питання, чи залишиться він у збірній України: "Підіб'ємо підсумки, відзвітуємо про виконану роботу. І вже потім як УАФ, так і я ухвалимо рішення. Є час. Ніхто нікуди не поспішає".