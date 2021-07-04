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Іспанія --
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Україна програла слонам. Агент назвав нашу збірну картоном

Олег Люлька Олег Люлька
4 липня, 16:51
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За словами В'ячеслава Заховайла, збірна України стала жертвою слонячого футболу у виконанні англійців, який, на думку експерта, рулить на нинішньому Євро
Заховайло критикує нашу збірну і дякує їй
Заховайло критикує нашу збірну і дякує їй / Фото: Reuters

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло, який працював з Русланом Ротанем і Сергієм Рибалкою, назвав причиною розгрому України від Англії 0:4 перевагу англійців в атлетизмі.

"Програли атлетам, яких я, мабуть, назву слонами, – написав Заховайло у себе в Facebook. – Слони продавили нас як картон. Треба визнати, атлетизм наших гравців залишає бажати кращого. Подивіться на тенденцію: Англія, Данія, Швеція, Чехія... Хоч я і не люблю слонячий футбол, але він, на жаль, в тренді. Є над чим замислитися нашим дитячим тренерам і скаутам"

"Треба подякувати нашій команді. Вона боролася в цьому матчі, і по-футбольному ми англійцям не поступалися. Матч був програний в дрібницях. Помилка Кривцова порушила план на гру. На такому рівні це не пробачають"

"Життя триває. Фахівцям потрібно робити висновки, а вболівальникам сподіватися на краще", – додав Заховайло

Раніше, коментуючи виліт України з Євро-2020, сам Андрій Шевченко заявив: "Нам ще рано брати такі гори".

При цьому Шевченко не дав чіткої відповіді на питання, чи залишиться він у збірній України: "Підіб'ємо підсумки, відзвітуємо про виконану роботу. І вже потім як УАФ, так і я ухвалимо рішення. Є час. Ніхто нікуди не поспішає".

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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