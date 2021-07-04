"Нам ще рано брати такі гори": Шевченко прокоментував виліт з Євро-2020

Збірна України покидає Євро-2020. Наша команда в чвертьфіналі поступилася збірній Англії – 0:4. Після матчу головний тренер нашої команди Андрій Шевченко прокоментував розгромну поразку в чвертьфіналі Євро-2020.

"Епізоди зіграли велику роль в грі. Ми не дограли епізоди. На "другому поверсі" у англійців є велика перевага, тому хлопцям було важко. А в загальному команда грала в свій футбол, не відмовлялася від своїх принципів. Ми намагалися протистояти, але, думаю, ця гора для нас виявилася неприступною. Напевно, нам ще рано замахуватися брати такі гори", – сказав після матчу Шевченко.