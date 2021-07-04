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Літак збірної України з Риму запізнюється на годину: що сталося з рейсом

Олена Павлова Олена Павлова
4 липня, 16:17
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Команда Андрія Шевченка повертається додому після виходу в чвертьфінал Євро-2020. В аеропорту Бориспіль її вже зачекалися вболівальники
Збірна України повертається додому
Збірна України повертається додому / Фото: УАФ

3 липня в Римі збірна України відіграла свій останній матч на Євро-2020, поступившись у чвертьфіналі Англії 0:4. А сьогодні команда Андрія Шевченка повертається додому. І в аеропорту "Бориспіль" на неї чекає теплий прийом уболівальників. Онлайн прильоту збірної України доступний на нашому сайті з усіма подробицями.

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Спочатку літак збірної чекали в Борисполі 4 липня о 15.20, однак у підсумку приліт посунули на годину. Борт команди Андрія Шевченка повинен сісти під Києвом орієнтовно о 16.25.

"Затримка пов'язана з організаційними моментами. Так вирішили футболісти, адже рейс чартерний", – повідомили нам організатори зустрічі збірної

Збірну України чекають в аеропорту
Збірну України чекають в аеропорту / Фото: Getty Images

Любителі футболу почали збиратися в аеропорту "Бориспіль" десь за дві години до прильоту. На даху паркінгу терміналу D, де відбудеться офіційна частина зустрічі, до цього часу знаходилося вже близько 100 осіб з дудками і національними прапорами. Для футболістів поставили сцену.

Раніше ми писали, що на Шевченко вже чекають в Катарі.

А також повідомили, чи залишиться Шевченко у збірній України.

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3
7:0
9
2
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3
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4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
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0
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#
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І
Г
О
1
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3
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9
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3
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3
4
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3
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3
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3
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3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
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2
Іспанія
3
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3
Словаччина
3
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3
4
Польща
3
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Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
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