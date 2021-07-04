3 липня 19:00 Відео
Чехія 1
Данія 2
3 липня 22:00 Відео
Україна 0
Англія 4
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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Динамо --
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Україна заробила менше за всіх серед учасників чвертьфіналу Євро

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
4 липня, 16:38
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Українська збірна на Євро-2020 здобула лише дві перемоги: одну в групі і одну – в плей-офф над Швецією. Проте, це принесло нашій команді 16 мільйонів призових
Україна заробила на Євро-2020 16 мільйонів євро
Україна заробила на Євро-2020 16 мільйонів євро / Фото: REUTERS

Збірна України завершила виступи на Євро-2020, поступившись у чвертьфіналі збірній Англії з рахунком 0:4, що перекреслило непоганий виступ нашої команди на турнірі. Проте, українці отримають від УЄФА непогані призові.

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Як ми писали раніше, Україна за вихід в чвертьфінал заробила 16 мільйонів євро – 9,25 млн євро за саму участь у турнірі, 1,5 – за одну перемогу на груповому етапі, 2 млн – за вихід в 1/8 і 3,25 – за вихід в 1/4. За поразку на цій стадії преміальні не виплачують.

Україна отримала найменші призові серед усіх учасників 1/4 фіналу. Стільки ж було у Данії, але датчани пробилися в півфінал, тому вже додали до 16 мільйонів 5 млн бонусів.

Максимальну суму вже зібрала Італія – за три перемоги в групі і дві на стадії плей-офф підопічні Роберто Манчіні збагатилися на 24 мільйони євро. У Англії 23,25 млн, у Іспанії – 22,5 млн.

Відзначимо, що за вихід у фінал командам виплатять ще по 7 млн євро, а переможцю дістануться додаткові 10 млн євро.

Також ми писали, що Зінченко заговорив українською після поразки Англії. Поки що в соцмережах і з помилками. Півзахисник нашої збірної після вильоту з чемпіонату Європи написав повідомлення з подякою вболівальникам і з вірою в силу команди.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
1:2
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0:4
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