Україна заробила менше за всіх серед учасників чвертьфіналу Євро

Українська збірна на Євро-2020 здобула лише дві перемоги: одну в групі і одну – в плей-офф над Швецією. Проте, це принесло нашій команді 16 мільйонів призових

Україна заробила на Євро-2020 16 мільйонів євро / Фото: REUTERS

Збірна України завершила виступи на Євро-2020, поступившись у чвертьфіналі збірній Англії з рахунком 0:4, що перекреслило непоганий виступ нашої команди на турнірі. Проте, українці отримають від УЄФА непогані призові.

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Як ми писали раніше, Україна за вихід в чвертьфінал заробила 16 мільйонів євро – 9,25 млн євро за саму участь у турнірі, 1,5 – за одну перемогу на груповому етапі, 2 млн – за вихід в 1/8 і 3,25 – за вихід в 1/4. За поразку на цій стадії преміальні не виплачують.

Україна отримала найменші призові серед усіх учасників 1/4 фіналу. Стільки ж було у Данії, але датчани пробилися в півфінал, тому вже додали до 16 мільйонів 5 млн бонусів.

Максимальну суму вже зібрала Італія – за три перемоги в групі і дві на стадії плей-офф підопічні Роберто Манчіні збагатилися на 24 мільйони євро. У Англії 23,25 млн, у Іспанії – 22,5 млн.

Відзначимо, що за вихід у фінал командам виплатять ще по 7 млн євро, а переможцю дістануться додаткові 10 млн євро.

Також ми писали, що Зінченко заговорив українською після поразки Англії. Поки що в соцмережах і з помилками. Півзахисник нашої збірної після вильоту з чемпіонату Європи написав повідомлення з подякою вболівальникам і з вірою в силу команди.