Колишній пресаташе збірної України назвав Шеву лохом

Ігор Мірошниченко, який раніше працював у національній команді, жорстко відгукнувся про її головного тренера після поразки від Англії на Євро-2020

Ігор Мірошниченко і Андрій Шевченко / Фото: Reuters, Facebook

Колишній пресаташе збірної України з футболу Ігор Мірошниченко, котрий серед іншого працював у ній на ЧС-2006 за тренера Олега Блохіна і капітана Андрія Шевченка, жорстко прокоментував поразку "синьо-жовтих" від Англії 0:4 і виліт з Євро-2020.

"А найкращим у матчі був суддя. Хто б ще так елегантно вказав Шеві, який готував три заміни на 90-й хвилині, що він лох?!" – написав нині політик Ігор Мірошниченко у себе в Facebook

Нагадаємо, головний арбітр матчу 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія 0:4 Фелікс Брих вирішив не додавати час до другого тайму. Німецький рефері дав фінальний свисток відразу після закінчення 90 хвилин.

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Через це українці не змогли зробити потрійну заміну. Андрій Шевченко не встиг випустити на поле Олександра Тимчика, Артема Довбика і Георгія Судакова, які стояли біля бровки в очікуванні виходу на газон. Для Тимчика та Судакова це міг бути дебют на Євро.

Раніше російський актор Михайло Боярський виписав комплімент коучу збірної України, попри 0:4 від Англії, заявивши: "Шевченко виявився мудрішим за Черчесова! Шевченко – амбітний тренер з великими задатками. А з нашим тренером національна команда в глухому куті".