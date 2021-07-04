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Колишній пресаташе збірної України назвав Шеву лохом

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
4 липня, 16:29
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Ігор Мірошниченко, який раніше працював у національній команді, жорстко відгукнувся про її головного тренера після поразки від Англії на Євро-2020
Ігор Мірошниченко і Андрій Шевченко
Ігор Мірошниченко і Андрій Шевченко / Фото: Reuters, Facebook

Колишній пресаташе збірної України з футболу Ігор Мірошниченко, котрий серед іншого працював у ній на ЧС-2006 за тренера Олега Блохіна і капітана Андрія Шевченка, жорстко прокоментував поразку "синьо-жовтих" від Англії 0:4 і виліт з Євро-2020.

"А найкращим у матчі був суддя. Хто б ще так елегантно вказав Шеві, який готував три заміни на 90-й хвилині, що він лох?!" – написав нині політик Ігор Мірошниченко у себе в Facebook

Нагадаємо, головний арбітр матчу 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія 0:4 Фелікс Брих вирішив не додавати час до другого тайму. Німецький рефері дав фінальний свисток відразу після закінчення 90 хвилин.

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Через це українці не змогли зробити потрійну заміну. Андрій Шевченко не встиг випустити на поле Олександра Тимчика, Артема Довбика і Георгія Судакова, які стояли біля бровки в очікуванні виходу на газон. Для Тимчика та Судакова це міг бути дебют на Євро.

Раніше російський актор Михайло Боярський виписав комплімент коучу збірної України, попри 0:4 від Англії, заявивши: "Шевченко виявився мудрішим за Черчесова! Шевченко – амбітний тренер з великими задатками. А з нашим тренером національна команда в глухому куті".

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E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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