Той же нуль: Канделакі порівняла збірні України та Росії

На думку російської ведучої, між поразками України від Нідерландів 2:3 і РФ від Бельгії 0:3 можна ставити знак рівності, тому що у обох команд за фактом – нуль очок

Джикія, Канделакі і Маліновський / Фото: Reuters

Російська телеведуча, генеральний продюсер "Матч ТВ" Тіна Канделакі не бачить різниці між поразками збірних України і РФ на старті Євро-2020.

Нагадаємо, напередодні в гостях, в Амстердамі, українці відігралися з 0:2, але пропустили наприкінці і поступилися Нідерландам 2:3.

А за деньдо того Росія, на своєму полі в Санкт-Петербурзі, була розгромлена Бельгією 0:3.

"3:2 – красивий рахунок, але красивий, коли трійка повернута в потрібний бік. А так – (як у України, так і в Росії) той же нуль в графі "очки", ніяких трагедій і ситуація, як і раніше, в руках команди, що програла. Натяк, я сподіваюся, зрозумілий", – написала у себе в Telegram Тіна Канделакі

Дивіться, як Україна програла Нідерландам 2:3

Дивіться, як Росія програла Бельгії 0:3

Відзначимо, що раніше Канделакі звинуватила Зінченка в поразці від Нідерландів. Колишня коханка Мілевського пов'язала стартовий матч України на Євро з фіналом Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Челсі – мовляв, в обох поєдинках вирішальні голи були забиті з-під Олександра.