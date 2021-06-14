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Португалія --
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Євро-2020

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Той же нуль: Канделакі порівняла збірні України та Росії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 червня, 10:57
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На думку російської ведучої, між поразками України від Нідерландів 2:3 і РФ від Бельгії 0:3 можна ставити знак рівності, тому що у обох команд за фактом – нуль очок
Джикія, Канделакі і Маліновський
Джикія, Канделакі і Маліновський / Фото: Reuters

Російська телеведуча, генеральний продюсер "Матч ТВ" Тіна Канделакі не бачить різниці між поразками збірних України і РФ на старті Євро-2020.

Нагадаємо, напередодні в гостях, в Амстердамі, українці відігралися з 0:2, але пропустили наприкінці і поступилися Нідерландам 2:3.

А за деньдо того Росія, на своєму полі в Санкт-Петербурзі, була розгромлена Бельгією 0:3.

"3:2 – красивий рахунок, але красивий, коли трійка повернута в потрібний бік. А так – (як у України, так і в Росії) той же нуль в графі "очки", ніяких трагедій і ситуація, як і раніше, в руках команди, що програла. Натяк, я сподіваюся, зрозумілий", – написала у себе в Telegram Тіна Канделакі

Дивіться, як Україна програла Нідерландам 2:3

Груповий етап
Група C
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Австрія Австрія Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Нідерланди Нідерланди Нід
1
1
0
0
3
2
1
3
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Україна Україна Укр
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

Дивіться, як Росія програла Бельгії 0:3

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Бельгія Бельгія Бел
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Фінляндія Фінляндія Фін
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Данія Данія Дан
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Росія Росія Рос
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

Відзначимо, що раніше Канделакі звинуватила Зінченка в поразці від Нідерландів. Колишня коханка Мілевського пов'язала стартовий матч України на Євро з фіналом Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Челсі – мовляв, в обох поєдинках вирішальні голи були забиті з-під Олександра.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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