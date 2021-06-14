Еріксен заговорив після зупинки серця. У нього одне-єдине питання

Що зі мною сталося? – не може зрозуміти півзахисник збірної Данії і італійського Інтера, якого після падіння в матчі з Фінляндією витягли з того світу

Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

Півзахисник збірної Данії і міланського Інтера Крістіан Еріксен, у якого по ходу матчу з Фінляндією в Копенгагені (0:1) сталася зупинка серця, вперше з того часу заговорив з медіа.

"Спасибі, я не здамся", – наводить слова 29-річного Еріксена La Gazzetta dello Sport

"Зараз мені краще", – розповів про свій стан данець

"Хочу подякувати всім за те, що ви зробили для мене", – зазначив Крістіан, якого витягли з того світу за допомогою дефібрилятора

При цьому у півзахисника збірної Данії, який налякав своїм падінням весь світ, одне-єдине питання: "Я хочу зрозуміти – що зі мною сталося?"

Кристіан Еріксен / Фото: Reuters

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Як ми писали раніше, хоч Еріксен і передає вітання після зупинки серця, кар'єру йому, швидше за все, доведеться завершити.