Шевченко проспав момент для заміни: агент звинуватив тренера в поразці

На думку В'ячеслава Заховайла, головному тренеру української команди варто було здійснити блискавичні заміни, щойно рахунок став 2:2, але він цього не зробив

Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Утримати нічию в матчі з Нідерландами Україні перешкодила відсутність замін за рахунку 2:2. Таку думку висловив футбольний агент В'ячеслав Заховайло, відомий за роботою з Русланом Ротанем, Сергієм Рибалкою та іншими гравцями.

Нагадаємо, напередодні в стартовому для себе поєдинку Євро-2020 з Нідерландами українці відігралися з 0:2, але пропустили в кінці і поступилися 2:3.

"Після того як Україна зрівняла рахунок, на мій суб'єктивний погляд, потрібно було провести блискавично заміни, освіживши гру. Було видно, що Ярмоленко, Яремчук і Зінченко помітно втомилися", – написав у себе в Facebook Заховайло

В'ячеслав Заховайло / Фото: Facebook

"Хочу всім нагадати, чому Шевченко раніше пробував награти систему в п'ять захисників. Саме проти голландців це "дзеркало" побудови суперника могло нам забезпечити результат, перекривши ширину. Але тренер повірив у повернення Ярмоленка, відмовившись від свого початкового плану в протистоянні з голландцями", – додав Заховайло

"Після вимушеної заміни Зубкова на Марлоса наш оборонний блок просів, та й Зінченко із зони інсайда не додавав допомоги. Матч був програний в зоні Миколенко – Марлос – Зінченко. Правий захисник голландців створював нам величезні проблеми під час підключень до атак. Підбирання нами програвалися, і це була величезна перевага для суперника"

"Були і дуже хороші пасажі в нашій грі, що дає підстави для оптимізму", – резюмував Заховайло

Відзначимо, що в другому турі Євро-2020, 17 червня, Україна зіграє з Північною Македонією в Бухаресті, а Нідерланди прийматимуть в Амстердамі Австрію.

Раніше в нашій групі Австрія обіграла Північну Македонію 3:1.

До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.