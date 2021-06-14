14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Шевченко проспав момент для заміни: агент звинуватив тренера в поразці

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 червня, 09:11
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На думку В'ячеслава Заховайла, головному тренеру української команди варто було здійснити блискавичні заміни, щойно рахунок став 2:2, але він цього не зробив
Тренер збірної України Андрій Шевченко
Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Утримати нічию в матчі з Нідерландами Україні перешкодила відсутність замін за рахунку 2:2. Таку думку висловив футбольний агент В'ячеслав Заховайло, відомий за роботою з Русланом Ротанем, Сергієм Рибалкою та іншими гравцями.

Нагадаємо, напередодні в стартовому для себе поєдинку Євро-2020 з Нідерландами українці відігралися з 0:2, але пропустили в кінці і поступилися 2:3.

"Після того як Україна зрівняла рахунок, на мій суб'єктивний погляд, потрібно було провести блискавично заміни, освіживши гру. Було видно, що Ярмоленко, Яремчук і Зінченко помітно втомилися", – написав у себе в Facebook Заховайло

В'ячеслав Заховайло
В'ячеслав Заховайло / Фото: Facebook

"Хочу всім нагадати, чому Шевченко раніше пробував награти систему в п'ять захисників. Саме проти голландців це "дзеркало" побудови суперника могло нам забезпечити результат, перекривши ширину. Але тренер повірив у повернення Ярмоленка, відмовившись від свого початкового плану в протистоянні з голландцями", – додав Заховайло

"Після вимушеної заміни Зубкова на Марлоса наш оборонний блок просів, та й Зінченко із зони інсайда не додавав допомоги. Матч був програний в зоні Миколенко – Марлос – Зінченко. Правий захисник голландців створював нам величезні проблеми під час підключень до атак. Підбирання нами програвалися, і це була величезна перевага для суперника"

"Були і дуже хороші пасажі в нашій грі, що дає підстави для оптимізму", – резюмував Заховайло

Відзначимо, що в другому турі Євро-2020, 17 червня, Україна зіграє з Північною Македонією в Бухаресті, а Нідерланди прийматимуть в Амстердамі Австрію.

Раніше в нашій групі Австрія обіграла Північну Македонію 3:1.

До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

Груповий етап
Група C
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Австрія Австрія Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Нідерланди Нідерланди Нід
1
1
0
0
3
2
1
3
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Україна Україна Укр
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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