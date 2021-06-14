Повторення антирекорду: збірна України потрапила до історії

На жаль, зі знаком мінус. У нашої національної команди – найтриваліша програшна серія в історії чемпіонатів Європи з футболу

Маліновський після 2:3 від Нідерландів / Фото: Reuters

Поступившись у божевільній гольовій перестрілці Нідерландам 2:3, збірна України повторила антирекорд континенту за найдовшою програшною серію на чемпіонатах Європи.

Про це повідомляє Gracenote.

Це шоста поспіль невдача українців на Євро. Раніше "синьо-жовті" під керівництвом Олега Блохіна поступилися Франції (0:2) і Англії (0:1) на Євро-2012, а за Михайла Фоменка програли Німеччині (0:2), Північній Ірландії (0:2) і Польщі (0:1) на Євро-2016.

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Неприємна серія продовжилася напередодні в Амстердамі, де збірна України, очолювана Андрієм Шевченком, видала неймовірний камбек у матчі проти Нідерландів, відігравшись з 0:2, але все ж пропустила гол в кінці зустрічі і зазнала поразки 2:3.

"Рекорд" за тривалістю програшної серії "синьо-жовті" ділять з уже неіснуючою збірною Югославії, яка поступилася в шести матчах Євро поспіль в період з 1968 по 1984 рік.

Перервати цю серію Україна спробує 17 червня в Бухаресті в поєдинку з Північною Македонією. Правда, в ньому команді Шевченка потрібно не просто не програти, а виграти!