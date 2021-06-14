"Нікому не повинно бути соромно за гру": реакція Шевченка на поразку в Амстердамі

У першому турі Євро-2020 збірна України програла команді Нідерландів, хоча відіграла два м'ячі по ходу зустрічі

Андрій Шевченко розповів про матч з Нідерландами. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Збірна України зазнала прикрої поразки в першому турі чемпіонату Європи. Наша команда поступилася Нідерландам – 2:3.

Після матчу головний тренер української команди Андрій Шевченко прокоментував гру в Амстердамі.

"Я задоволений дуже грою. Як команда, особливо в другому таймі після 0:2, проявила характер. Незважаючи на поразку, ми запишемо матч собі в плюс. На такому рівні і з таким суперником атакуючим гра вийшла цікавою для глядачів. Була напруга. Мені сподобалося, як діти зреагували на напругу. Мені здається, збірна підвищила свій рівень. Моменти суперника – це нормально. Зрозуміло, що вони будуть. І у нас були моменти, особливо в другому таймі.

Миколенко? На такому рівні всі припускаються помилок, тут божевільні швидкості. Потрібно вчитися на помилках. Ми його підтримали, але нікому не повинно бути соромно і прикро за гру.

У нас ще дві гри, і я сказав хлопцям, що потрібно чіплятися за свої шанси. Потрібно готуватися до Північної Македонії" , – сказав Шевченко.

Дивіться, як Україна грала з Нідерландами.